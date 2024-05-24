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        Şarköy'de "mavi bayraklı" plaj sayısı 7'ye yükseldi

        –Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:59 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:00
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        Şarköy'de "mavi bayraklı" plaj sayısı 7'ye yükseldi
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        –Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde mavi bayraklı plaj sayısı 7’ye yükseldi.

        Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2024 yılı mavi bayrak ödüllerini açıkladı.

        Dünya sıralamasında 567 plajla 3. sıradaki yerini koruyan Türkiye’de, Tekirdağ 10. sırada yer alıyor.

        Türkiye Çevre Eğitim Vakfının (TÜRÇEV) her yıl yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi, çevre yönetimi, güvenlik ve hizmetler gibi başlıklarda 33 kriter üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda Şarköy ‘deki "mavi bayraklı" plaj sayısı 7’e yükseldi

        TÜRÇEV’in yaptığı değerlendirmeler sonucunda bu yıl Tekirdağ genelinde tamamı Şarköy’de olmak üzere 1 nolu halk, Mürefte halk, Şarköy sosyal tesisler, Atatürk Parkı, Süleyman Altınok halk, Marmaraevleri halk ve 23 Nisan Kafe halk plajlarında mavi bayrak dalgalanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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