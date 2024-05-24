Şarköy'de "mavi bayraklı" plaj sayısı 7'ye yükseldi

–Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde mavi bayraklı plaj sayısı 7’ye yükseldi.

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2024 yılı mavi bayrak ödüllerini açıkladı.

Dünya sıralamasında 567 plajla 3. sıradaki yerini koruyan Türkiye’de, Tekirdağ 10. sırada yer alıyor.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfının (TÜRÇEV) her yıl yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi, çevre yönetimi, güvenlik ve hizmetler gibi başlıklarda 33 kriter üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda Şarköy ‘deki "mavi bayraklı" plaj sayısı 7’e yükseldi