Tekirdağ'da Murat Kamil Tırpancı Kütüphanesi açıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından oluşturulan "Murat Kamil Tırpancı Kütüphanesi" törenle açıldı.

Üniversitenin genel sekreterlik görevindeyken vefat eden Murat Kamil Tırpancı'nın adının verildiği kütüphanenin açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, akrabası olan merhum Tırpancı'nın adının Senato kararıyla üniversite kütüphanesine verilmesinden dolayı duygulandığını söyledi.

Kütüphanelerin işlevlerini tam yerine getirebilmeleri için 7 gün 24 saat hizmet vermesi gerektiğini vurgulayan Şentop, konuya dair kendi akademik yaşamından örnekler paylaştı.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ise merhum Tırpancı'ya Allah’tan rahmet diledi.

Üniversitelerin bilgi üretiminin ve yayılmasının en önemli merkezleri olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu bilgi üretiminde ve yayılmasında ise kütüphaneler hayati bir rol oynar. Kütüphaneler, sadece kitapların saklandığı mekanlar olmanın ötesinde, öğrenciler, akademisyenler ve tüm araştırmacılar için bilgi ve kaynak bulma, araştırma yapma ve öğrenme imkanı sunan önemli kurumlardır.