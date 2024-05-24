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        Tekirdağ'da Murat Kamil Tırpancı Kütüphanesi açıldı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından oluşturulan "Murat Kamil Tırpancı Kütüphanesi" törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:02 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:02
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        Tekirdağ'da Murat Kamil Tırpancı Kütüphanesi açıldı
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından oluşturulan "Murat Kamil Tırpancı Kütüphanesi" törenle açıldı.

        Üniversitenin genel sekreterlik görevindeyken vefat eden Murat Kamil Tırpancı'nın adının verildiği kütüphanenin açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende konuşan eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, akrabası olan merhum Tırpancı'nın adının Senato kararıyla üniversite kütüphanesine verilmesinden dolayı duygulandığını söyledi.

        Kütüphanelerin işlevlerini tam yerine getirebilmeleri için 7 gün 24 saat hizmet vermesi gerektiğini vurgulayan Şentop, konuya dair kendi akademik yaşamından örnekler paylaştı.

        NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ise merhum Tırpancı'ya Allah’tan rahmet diledi.

        Üniversitelerin bilgi üretiminin ve yayılmasının en önemli merkezleri olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Bu bilgi üretiminde ve yayılmasında ise kütüphaneler hayati bir rol oynar. Kütüphaneler, sadece kitapların saklandığı mekanlar olmanın ötesinde, öğrenciler, akademisyenler ve tüm araştırmacılar için bilgi ve kaynak bulma, araştırma yapma ve öğrenme imkanı sunan önemli kurumlardır.

        Murat Kamil Tırpancı Kütüphanesi, 12 bin metrekarelik alana sahip ve bir günde 2 bin kütüphane kullanıcısına 7 gün 24 saat hizmet verebilecek kapasitede tasarlanmış ve hizmete açılmıştır. 74 binden fazla basılı kitap, 50 binden .fazla e-dergi, 4 bin 100’den fazla tez, 11 bin 500 açık arşiv yayını ve 650'den fazla süreli yayına ev sahipliği yapmaktadır. Modern ve işlevsel tasarımıyla, öğrencilerimize ve akademisyenlerimize en iyi çalışma ortamını sunmayı amaçlamaktadır.”

        NKÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin’in okuduğu dua sonrası kurdele kesim törenine geçildi. Konukların kütüphane binasını gezmesi ile program sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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