Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonlarda 2 bin 215 litre etil alkol, 560 gümrük kaçağı gözlük, 638 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 bin 380 sahte bandrol, 110 kilogram kaçak tütün, 222 şişe kaçak içki ve 70 puro ele geçirildi.



Aramalarda ayrıca 6 sigara sarma makinesi, 2 kilogram gümüş, kurusıkı tabanca, 60 tabanca fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 108 bin 400 lira bulundu.



Gözaltına alınan 18 şüpheli emniyete götürüldü.

