Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Basın İlan Kurumu Müdürü Ökkeş Buğra Atılgan'ı ziyaret etti.



Soytürk ve Atılgan bir süre görüştü.



Ziyarette Atılgan, Vali Soytürk'e kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.



-Vali Soytürk'e ziyaret



Eski Ardahan Milletvekili Saffet Kaya, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.



Kaya ve Soytürk makamda bir süre sohbet etti.



Vali Soytürk, ziyaret için Kaya'ya teşekkür etti.



-Süleymanpaşa Kaymakamı Tunçer'e ziyaret



Tekirdağ Valiliği Roman Koordinatörü Süleyman Karatepe, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.



Karatepe ve Tunçer, makamda bir süre görüştü.



Tunçer, ziyaret için Karatepe'ye teşekkür etti.

























