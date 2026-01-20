Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi, 19 şüpheliyi yakaladı. Söz konusu adreslerde 2 kilo 105 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 30 uyuşturucu hap, 11 bin 800 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş peçete, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 500 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

