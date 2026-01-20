Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 13:38 Güncelleme: 20.01.2026 - 13:38
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi, 19 şüpheliyi yakaladı.

        Söz konusu adreslerde 2 kilo 105 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 30 uyuşturucu hap, 11 bin 800 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş peçete, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 500 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

