        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Valiliği öncülüğünde Şarköy Belediyesi tarafından yapılan Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 13:23 Güncelleme: 20.01.2026 - 13:23
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ Valiliği öncülüğünde Şarköy Belediyesi tarafından yapılan Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı tamamlandı.

        Sahipsiz köpekleri koruma altında tutmak, refah düzeyini arttırmak ve sokaklarda oluşturdukları tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Mahallesi yolu üzerinde Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı yapıldı.

        Muayene ve operasyon odası, mama ve depo odası, veteriner hekim ve idari bina, personel odasının bulunduğu, köpeklerin yaş ve türlerine göre barındırıldıkları 6 bölümden oluşuyor.

        Köpek kulübeleri, otomatik yemlik ve otomatik sulukların bulunduğu doğal yaşam alanında köpeklerin bakımı ve kontrolleri gerçekleştirilecek.

        -Hayrabolu SYDV 2025’te binlerce aileye umut oldu

        Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 2025 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplamda 12 milyon 330 bin lira ayni ve nakdi yardımda bulundu.

        Kaymakam Eyüp Fırat, ihtiyaç sahibi vatandaşlara uzatılan elin devletin görevleri arasında yer aldığını söyledi.

        Vakfa müracaat ederek gerekli şartları taşıyan herkese imkanlar ölçüsünde yardımda bulunulduğunu dile getiren Fırat, müracaatların değerlendirilmesi sonucunda kömür, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında ayni yardımlarda bulunulduğunu bildirdi.

        Toplam 6 bin 391 kişiye ulaşıldığını belirten Fırat, "2025 yılı içinde ayni ve nakdi olmak üzere toplam 12 milyon 330 bin lira tutarında yardım yapıldı." dedi.

