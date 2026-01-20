Habertürk
        Tekirdağ'da Marmaraereğlisi sahilinde deniz suyu çekildi

        Tekirdağ'da Marmaraereğlisi sahilinde deniz suyu çekildi

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz suyunda çekilme meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 12:28 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:28
        
        

        İlçe merkezindeki sahilde deniz suyu 10 metre çekildi.

        Çekilme sonucu daha önce su altında kalan alanlar ortaya çıktı.

        İlçe sakinleri, denizdeki çekilme sonucu ortaya çıkan durumu cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, AA muhabirine, çekilmenin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını söyledi.

        İnsanların denizin çekilmesinden dolayı tedirginlik yaşamasına gerek olmadığını ifade eden Eroğlu, "Bu durum, dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle ortaya çıkan hadisedir. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin şekilde gözükmektedir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

