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        Tekirdağ'da sahte estetisyen yakalandı

        TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde evinde estetik operasyonlar yaptığı belirlenen sahte estetisyen S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:39 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:40
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        Tekirdağ'da sahte estetisyen yakalandı
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        TEKİRDAĞ’ın Kapaklı ilçesinde evinde estetik operasyonlar yaptığı belirlenen sahte estetisyen S.A., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A. adlı kadının Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Mert Sokak’taki evinde yetkisi olmadığı halde botoks, dolgu ve estetik operasyonlar yaptığını belirledi. Polis, eve düzenlediği baskınla S.A.’yı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada estetik operasyonlarda kullanılan içinde sıvı bulunan 22 cam tüp, içinde sıvı bulunan 21 şırınga, içinde sıvı bulunan 14 ampul, 110 enjeksiyon iğnesi ucu ve 1 serum ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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