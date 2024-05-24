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        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 09:21 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:21
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        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda ekipler, Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada, 15 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 495 lira ele geçirdi.

        Evde bulunan E.Ş. ve M.D. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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