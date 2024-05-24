Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Bir iş yerinde ve bazı evlerde yapılan aramada 7 bin 431 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Adreslerde bulunan 7 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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