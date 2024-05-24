Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Ergene Kaymakamlığını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İnan'ı Vali Recep Soytürk, Ergene Kaymakamı Kadir Duman ve protokol üyeleri karşıladı.

Ardından Bakan Yardımcısı İnan ve Vali Soytürk, ilçenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görev alanına giren konularıyla ilgili bir süre görüştü.

Ziyarette, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal ve Çorlu Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan da yer aldı.