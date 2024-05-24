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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Ergene Kaymakamlığını ziyaret etti

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Ergene Kaymakamlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:00 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:00
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Ergene Kaymakamlığını ziyaret etti
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Ergene Kaymakamlığını ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İnan'ı Vali Recep Soytürk, Ergene Kaymakamı Kadir Duman ve protokol üyeleri karşıladı.

        Ardından Bakan Yardımcısı İnan ve Vali Soytürk, ilçenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görev alanına giren konularıyla ilgili bir süre görüştü.

        Ziyarette, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal ve Çorlu Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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