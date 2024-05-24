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        Tekirdağ'da yetkisi olmadan evinde estetik operasyonlar yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yetkisi olmadan evinde estetik operasyonlar yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:05 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:05
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        Tekirdağ'da yetkisi olmadan evinde estetik operasyonlar yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yetkisi olmadan evinde estetik operasyonlar yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

        Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan S.A'nın evine gelen kişilere dolgu, botoks gibi estetik operasyonlar yaptığı bilgisi üzerine evde arama yaptı.

        Aramada içerisinde sıvı bulunan 22 cam tüp, 22 şırınga, 14 ampul ve 110 enjeksiyon iğne ucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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