Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.
TEKİRDAĞ’ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3’ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik 1 iş yeri ve eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 7 bin 431 sentetik hap ve 4,3 gram metamfetamin ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Ş.Ö., U.M. ve B.A. tutuklandı, 4’ü ise serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.