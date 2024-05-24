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        Tekirdağ'da "Depreme Dirençli Türkiye" semineri düzenlendi.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde "Depreme Dirençli Türkiye" semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:49 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:49
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        Tekirdağ'da "Depreme Dirençli Türkiye" semineri düzenlendi.
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde "Depreme Dirençli Türkiye" semineri düzenlendi.

        Üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bal, Ziraat Fakültesinde düzenlenen "Depreme Dirençli Türkiye" adıyla düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu söyledi.

        Seminerler dizisinde depreme karşı dirençli yapılarda kullanılması gereken teknolojileri aktardıklarını ifade eden Bal, depreme karşı önlemlerin depremden önce alınması gerektiğine vurgu yaptı.

        İnşaat Mühendisi Yunus Alp ise Türkiye'de yeni deprem teknolojilerinin yaygınlaşmaya başladığını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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