Tekirdağ'da "Depreme Dirençli Türkiye" semineri düzenlendi.

Seminerler dizisinde depreme karşı dirençli yapılarda kullanılması gereken teknolojileri aktardıklarını ifade eden Bal, depreme karşı önlemlerin depremden önce alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bal, Ziraat Fakültesinde düzenlenen "Depreme Dirençli Türkiye" adıyla düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu söyledi.

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