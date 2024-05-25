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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Karacakılavuz Anaokulu öğrencileri, Süleymanpaşa Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 13:47 Güncelleme: 25.05.2024 - 13:47
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Karacakılavuz Anaokulu öğrencileri, Süleymanpaşa Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’ni ziyaret etti.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte minik öğrencilere okulun idarecileri eşlik etti.

        Öğrencilere, tesiste görevli personel tarafından hayvanlara yapılan tıbbi işlemler ve uygulamalar anlatıldı.

        Öğrencileri, daha sonra tesisin ziyarete açık bölümlerini gezdi.

        150 köpek ve 100 kedi olmak üzere 250 sahipsiz hayvan kapasitesine sahip bakımevi içerisinde, birbirine bağlı ve bağımsız, hayvanların barınabilecekleri ve gerekli tedavilerinin sağlanabileceği alanlar bulunuyor.

        -Rektör Şahin'e ziyaret

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Özdemircan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Özdemircan ve Şahin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, Özdemircan'a teşekkür etti.

        Özdemircan'a ziyarette, TÜGVA Bölge Başkanı Harun Yılmaz ve Tekirdağ İl Başkanı Bayram Akın da eşlik etti.

        -Şarköy'de kitap okuma etkinliği düzenlendi

        Şarköy ilçesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

        Mürefte İlkokulunca düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler ve öğretmenler Mürefte Kazım Dirik Parkı'nda bir araya geldi.

        Kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenle rve katılımcılar seçtikleri kitapları 1 saat boyunca okudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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