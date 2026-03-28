İçişleri Bakan Yardımcısı Çelik, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Tekirdağ Valiliğine ziyarette bulundu.
Giriş: 28.03.2026 - 11:40
Kurum binası önünde Vali Recep Soytürk ve il protokolü tarafından karşılanan Çelik, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Çelik, makamda Vali Soytürk ile bir süre görüştü.
Ziyarette Çelik'e, İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz eşlik etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri