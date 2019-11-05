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Öğrencilere kişisel gelişim konferansı

İHA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı Temsilciliği'nin organizasyonunda, üniversite adayları Kişisel Gelişim Uzmanı Fatih Abadi ile moral buldu.

Öğrencilere kişisel gelişim konferansı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı Temsilciliği’nin organizasyonunda, üniversite adayları Kişisel Gelişim Uzmanı Fatih Abadi ile moral buldu.
Muratlı Hacı Rafet Gümüş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile okulun konferans salonunda buluşan NLP Davranış Bilimi Uzmanı Fatih Abadi, hedefler ve başarı konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
NLP literatürüne 2 teknik kazandırmış en geç bilim adamı ve gençler arası özgün sunum teknikleri birinciliği olan Fatih Abadi, jest ve mimikleriyle hem güldürdü hem de düşündürdü. Başarı formülleri ve hedefler ile disipline bağlı kurallar konusunda bilgiler veren Fatih Abadi, algı, algıda seçicilik ve yönlendirme konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.
Stres yerine tanımlar ve kavramların yaşamın merkezine oturtulması gerektiğine de dikkat çeken Abadi, başarı ile başarısızlık arasındaki farkın da bu kalıplarda olduğunu söyledi. Türk insanının en çok sınavlardan korktuğunu buna karşın batı insanının korkularının yaşama dair olduğunu ifade eden Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yazar Fatih Abadi, “El alem ne der? sorusu bizlerde büyük baskı yaşatıyor” dedi.

TEKİRDAĞ

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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