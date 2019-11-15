Trende bonzaiyle yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde trenden inen bir şüpheli polis ekiplerince üzerindeki bir miktar uyuşturucu madde ile birlikte yakayı ele verdi.

Olay, akşam saatlerinde Muratlı Tren Garı’nda meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, G.Ş. adlı şüphelinin üst aramasını yaptı. Şüpheli şahsın üzerinden bir miktar sentetik uyuşturucu (bonzai) çıktı.

Şüpheli G.Ş. ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Karakolda ifadesi alınan şüpheli hakkında ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme ve Bulundurma Suçu’ gerekçesiyle adli işlem yapıldı.

İfadenin ardından şüpheli serbest bırakılırken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma da devam ediyor.

TEKİRDAĞ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:22

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