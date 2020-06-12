Boşanma davası açan eşini, boğazını keserek öldürdü (2)

O kentte vaka sayıları 10 günde tavan yaptı!

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<br>'BARIŞMAK İSTEMEYİNCE SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM'<br>Çerkezköy ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi Nermin Yumuşak'ı boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra polise teslim olan İbrahim Yumuşak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde eşiyle yaklaşık 9 aydır ayrı olduklarını belirten İbrahim Yumuşak'ın, "Barışmak için eve gittim. Benimle barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım" dediği öğrenildi. <br>Yumuşak, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA<br>2020-06-12 17:59:39<br>

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