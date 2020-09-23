TEKNOFEST Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon ordusunu yetiştiriyor

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TEKNOEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin millî teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festival bu sene Gaziantep'te yapılacak. Peki TEKNOFEST nedir? Kimlere hitap eder? Hedefleri neler?

Habertürk TV'ye konuk olan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır festivalle ilgili merak edilenleri Veis Ateş'e anlattı...

MEHMET FATİH KACIR TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı:

100 BİN GENÇ YARIŞACAK

TEKNOFEST Türkiye'nin teknolojiyi sadece tüketen değil, teknolojik ürünler sistemler üreten bir ülke olma yolculuğunun festivali aslında. Son yıllada Türkiye'de milli teknoloji hamlesiyle büyük başarılar elde etti, savunma sanayinde büyük başarı hikayeleri ortaya çıktı. Yüzde 20'lerden yüzde 70'lere ulaştı. Havacılık, kara sistemleri, roket füze sistemleri, pek çok farklı alanlarda milli teknoloji atılımları gerçekleşti. Gemi sistemlerinde de benzer şekilde. Özellikle 2004 yılından itibaren adım adım, 2016'dan sonra bazı işlerin sonuç vermeye başladı. Binlerce yetişmiş mühendisimiz var, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi okullarında yetişmiş. Son yıllarda sonuçlar yükselmiş oldu. Şimdi savunma sanayinden diğer adımlara da yaklaşıyor. TEKNOFEST enerjiden, ulaştırmaya, finans, tarım, gıda, sağlık teknolojilerde yeni başarıların festivali. Festivalin üçüncüsü gerçekleşecek. İlk iki yılında çok büyük coşkuyla gerçekleştirdik. Bir yandan Türkiye'de başarılı girişimlerin, büyük teknoloji firmaların yerli ve milli ürünleri yüzbinlerce insanlarla buluşuyor. Projeler yarışıyor ve kamuoyuyla buluşturuyor. Geçen yıl 1 milyon 720 bin kişiyi ağırladık. Dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarına, 21 farklı alanlarda ev sahipliği yapıyor. 100 bin genç yarışıyor.

HALUK BAYRAKTAR: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı:

MİLLETİMİZ 7'DEN 77'YE TEKNOFEST'E SAHİP ÇIKIYOR

Baykar 20 yılı aşkın bir süredir ülkemizin milli ve özgün şekilde İHA'larda yabancı teknolojiye bağlı kalmadan AR-GE faaliyetlerini yürüten bir firmayız. Son 4-5 yılda İHA'lar, SİHA'lar gündeme geliyor. Sahada etkin ve yoğun şekilde, sınır içi, sınır ötesi harekatlarda hem de ihracat anlamında. Şu an Türkiye'de milli teknoloji hamlesi açılımıyla bu teknolojiyi tüm dünyadaki rakiplerinden daha ileri teknolojiyle geliştiren ve kullanan bir ülke haline geldik. Uzun yıllar alamadığımız, aldığımız zaman kullanım anlamında sıkıntı yaşanan bir sistemdi. Şimdi biz ülke olarak bu teknolojiyi ihraç ediyoruz. Aslında Baykar bir girişim. Engelleri aşarak bu noktaya gelmiş firma. Biz istiyoruz ki, bu örnekler çoğalsın sadece savunma sanayinde değil diğer alanda yayılsın, bu başarı hikayelerine toplumsal bir sahiplenme olsun. İnanılmaz bir sahiplenme var. Açıkçası ilk sene yaptığımızda 2018'de 550 bindi, o zamanlar 200 bin öngörüyorduk. Biz bir adım atalım bu alanlarda, ülkenin katma değer üreten alanlarında milletimiz 7'den 77'ye buna sahip çıkıyor.

KACIR: TÜRKİYE'DEN BÜYÜK BİR AR-GE VE İNOVASYON ORDUSU ÇIKACAK

TEKNOFEST'in bütün yarışmaları tümüyle reel sektörle entegre şekilde planlanıyor. Her projenin hamisi olan firmalarımız var. Kamu kurumları, şirketler, medya kuruluşlarımız var. Her bir şirket kendi alanında o yarışmayı düzenliyor. ASELSAN insansız su altı sistemlerinin hamiliğini yapıyor, Baykar uçan araba sistemlerinin hamiliğini yapıyor. HAVELSAN similasyon sistemleriyle ilgili hamilik yapıyor. Hamilik, yarışmayı baştan sona buralarda çalışan mühendisler, profesyoneller yarışmanın şartnamelerini hazırlıyorlar. Hakem heyetleri buralardan ve akademiden oluşuyor. Finallere katılan gençlere staj ve iş gibi imkanlarla kapılarını açmış oluyorlar. İlk 2 yıldan sonra yüzlerce gencin buralarda aktif olarak iş ve staj imkanına kavuştuğunu biliyorum. Roket yarışmalarında başarılı olan Zonguldak'ta geliştirildi, uzaya gönderilecek. Bu model bir uydu. Gerçekten artık dünya çapında sonuçlar görüyoruz. Bu iş aralıksız 10 yıl devam etsin UNİCOM dediğimiz milyar dolarlık değerler bu ülkeden çıkacak. Türkiye gerçekten büyük bir AR-GE ve inovasyon ordusu olacak.

"120 YILDIR HAVACILIK EĞİTİMİ VEREN UKRAYNA'YA İHA İHRAÇ EDİYORUZ"

İHA ve SİHA örneği Türkiye tarihinde farklı bir yer tutuyor. 40 yıllık terörle mücadele geçmişimiz var. Gerçekten oyun değiştirici bir rol üstlendi. Türk insanının 'biz en iyisini yapabiliriz' özgüvenine yol açtı. Ayrıca rol modeller oluştu. Eşzamanlı olarak pek çok savunma projesinin tamamlanmış olması, terörle mücadele, sınır ötesi harekatlarda, ihracatlarda. Türkiye Ukrayna'ya İHA ihraç ediyor. Ukrayna 120 yıldır havacılık sektöründe gençlere eğitim yapan bir ülke. Bugün Türkiye, Ukrayna'nın yapamadığı İHA'ları ihraç ediyor. Biz bunu en zor alanlarda yapıyorsak, görece geriden geldiğimiz alanlarda yapıyorsak niçin otomotivde, enerjide yapmayalım?

BAYRAKTAR: BAŞARI ÖRNEKLERİ KARŞILIKSIZ KALMIYOR

Milletimizin yitik sevdası diyoruz havacılık, uzay ve teknolojiye. Geçmişte yaşanmışlıklar. Bu alanlardaki eksikliklerden ötürü karşılaşan durumlarda. Durdurulmuş örnekler vs. biraraya geliyor. TEKNOFEST'e gelen sadece uçak gösterisini izlemeye gelmiyor, teknoloji yarışlarını izliyor. Milletimiz ciddi anlamda sahip çıkıyor. Bu alandaki başarılı örnekleri karşılıksız bırakmıyor.

KACIR: GENÇLERİ MOTİVE ETMEK ADINA SOSYAL BİR ÖDEV GÖRÜYOR

Dünyada 60-70 yıllık düzenlenen festivaller var. Ama bunlar ticari amaçlarla gerçekleşiyor. Ama burada Türkiye'nin en büyük teknoloji firmaları bir araya geliyor. Ücretsiz olarak kamuoyunu bilinçlendirmek, gençleri motive etmek adına sosyal ödev olarak bu işi görüyorlar.

BAYRAKTAR: YAKLAŞIK 5 BİN GENÇ FİNALİST YARIŞACAK

Çok büyük bir genç nüfusumuz var, dinamik nüfusumuz var. Daha da ileri taşımak istiyoruz. İlk iki yıl İstanbul'da yaptık. 'Niye Anadolu'ya getirmiyorsunuz' deniyordu. TEKNOFEST İcra Kurulu olarak 1 sene İstanbul'da 1 sene İstanbul'da olacak diye karar aldık. Gaziantep güzide bir şehrimiz, aynı zamanda sanayi şehri. 700 bini aşkın öğrencisi olan çok değerli bir şehir. Sayın Gaziantep Valisi ve Belediye Başkanlarımız inanılmaz misafirperverlik gösterdiler. Pandemi koşullarına rağmen süreci aksaksız bir şekilde hazırladık. 100 bini aşkın yarışan genç var. 1 yıl boyunca belli elemelerden geçtiler. Yaklaşık 5 bin finalist yarışmacı Gaziantep'te final etabını gerçekleştirecek. Pandemi sürecinde bazı şeyleri çevrim içi yapmak zorunda kaldık. Mesafe, hijyen kurallarına riayet ederek Gaziantep'teki etkinliğimizi yürütecek.

KACIR: BURADA GELECEĞİN YILDIZLARI YETİŞİYOR

Milli teknoloji hamlesi bir boyutuyla sanayinin de dönüşümü. O bakımdan Gaziantep'in motivasyonu da çok güçlü. Gaziantepli sanayicilerimiz ihracatını katlayarak arttırabileceklerine inanıyorlar. Bu yıl Gaziantep'te 6 dene yap teknoloji atölyesi kurulmuş oldu. Burada geleceğin yıldızları dediğimiz öğrencileri objektif kriterlerle seçtiğimiz öğrenciler dahil olacak. Geniş çaplı eğitimler alacaklar. TEKNOFEST Gaziantep'te kalıcı izler bırakacak. TEKNOFEST'te yarışmalarında birinci gelenler iyi bir ödülü alıyor. Maddi destek alıyorlar. Ödülünü alıyor, aktif olarak projesi var, girişime dönüşebilecekse bizim çok farklı destek projelerimiz var. Biraz daha ilerlediklerinde KOSGEB'den destek alıyorlar.

BAYRAKTAR: TEKNOFEST GİTTİĞİ YERLERDE ETKİLEŞİM YAPIYOR

TEKNOFEST bu sene Gaziantep'te olduğu için, yaklaşık 4 bine yakın takım başvurdu. Yaklaşık 20 bin öğrenci demek bu. Demek ki TEKNOFEST'in gittiği yerlerde nasıl bir etkileşim yaptığının göstergesi.