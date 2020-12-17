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Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB),bu yıl 12'ncisini düzenlediği "Techxtile Start-Up Challenge" etkinliği sona erdi. 174 proje için başvuru yapılan etkinlikte, eğitim ve eleme süreçlerinin ardından 13 proje finale kaldı. 13 projenin yarıştığı finalde zafer kadınların oldu.

Bireysel kategoride birinciliği Zeytin Çekirdeği Atığı Prinadan Elde Edilen, Doğayı Koruyan Biyopolimer ile Sürdürülebilir Tekstil Ürünleri ve Bitkisel Deri Üretimi isimli projesi ile Duygu Yılmaz kazandı.

Kurumsal kategoride Biyobozunur Yıkanabilir Antiviral Maske projesi ile Polyteks Ar-Ge Merkezi ipi göğüsledi.

KADIN GİRİŞİMCİLERİN BAŞARISI

Bu yıl ilk kez kadın girişimciler için verilen ödüle ise Wearebasics isimli projeleriyle Cansu Yanık ve Ceren Danış sahip oldu.

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, bu yıl pandemiye rağmen tam 174 proje başvurusu aldıklarını söyledi. Engin ''Geçtiğimiz yıl 104 olan başvuru sayımız yüzde 66 artışla adeta bir patlama yaşadı. Kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla bu yıl ilk kez özel bir ödül koyduk. Bunun da etkisiyle Başvuran 174 projenin 64 tanesi kadın girişimcilerimizden geldi” dedi. Bu yılki başvurularda pandeminin etkisinin fazlasıyla hissedildiğine işaret eden Engin “11 adayımız, pandemiyle ilgili bir sorun ya da duruma çözüm üretmeyi amaçlayan proje sunarken, akıllı tekstillerde 10, sanal gerçeklik alanında 18, teknik tekstillerde 20, enerji verimliliğinde 5 ve ekonomide 1 başvuru aldık. Sürdürülebilirlik, yapay zekâ gibi alanlardan önemli sayıda proje sunuldu. Öte yandan 11 yılda 2.400’e yakın proje elimize ulaşırken, bunların yüzde 5’e yakınında ticarileşme aşamasına gelmesi ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir” diye konuştu.

'ÖRNEK OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Şenol Şankaya da “Techxile Start Up Challenge’a katılan tüm girişimcilerimize mentörlük desteği vererek fikirlerini geliştirmelerine katkı sağladığımız bu etkinlik uzun soluklu ve yaşayan bir süreç. Biz bu çalışmamızın sonuçlarının diğer sektörlere de örnek olacağını düşünüyoruz” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da “TechXtile Start-Up Challenge, Türkiye’nin cesur ve inovatif girişimcilerinin ufuk açan fikirlerini sermaye ile buluşturmasını sağlarken, klasik yatırımcı profilinin de start-up lara yönlendirilmesine zemin oluşturuyor. Farklı fikirlerin ve bakış açılarının oluşturduğu zenginlikle projemizin başarı çıtası her geçen yıl daha da yükseliyor” diye konuştu.

TİM Başkanı İsmail Gülle ise “Başta bakanlıklarımız olmak üzere bunun altında birçok kurum var. Bir dayanışma var. Bir amaç özelinde bir araya gelip tüm konuların hepsinin koordinasyonu son derece anlamlı. Biz davaya inanmış, bu ülkenin geleceğine inanmış ve bu ülkenin insanına bir şeyler verebilmek adına tüm mesaisini harcayan insanlar olarak bu girişimci kardeşlerimizin projelerinin değer bulduğunu, sermaye ile birleştiğini, ülkemize fayda getirecek işlere vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay “Türkiye’de Ar-Ge Yatırımlarının GSYH’ye oranının 2019 yüzde 1.06 oldu. 2023 hedefimiz ise yüzde 3. Başarılı olmamız için Ar-Ge’ye teknolojiye ve inovasyona kesinlikle yatırım yapmamız lazım” diye konuştu.