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Teleperformance yeni marka kimliğini tanıttı

Dış kaynak çok kanallı müşteri deneyimi yönetiminin dünya lideri Teleperformance, tüketici deneyimini desteklemek için inovasyon ve teknolojinin kilit rol oynadığı gerçek bir global grup olarak konumunu yansıtan yeni marka kimliğini ve logosunu tanıttı. Başta yenilenen web sitesi olmak üzere, Teleperformance'ın samimiyetini yansıtan "TP" kısaltması yeni görsel materyallerde kullanılıyor

12.09.2018 - 11:12 | Güncelleme:

Teleperformance Grup, yeni görsel kimliğiyle hem bugün temsil ettiği değerleri hem de son yıllarda geçirdiği dönüşümü anlatıyor. Logo ayrıca çalışanlar, firmalar ve son kullanıcılar, iş ortakları ve paydaşlar başta olmak üzere işin başarıya ulaşmasında payı olan herkese verilen güveni, duyulan sadakat ve empatiyi simgeliyor.

Teleperformance 40 yılı aşkın süredir, bugün hizmet sunduğu 160'tan fazla pazarda rakipsiz bilgi birikimi ve uzmanlığıyla dünyanın önde gelen şirketlerinin tercih ettiği iş ortağı oldu. Müşteri hizmetleri, teknik destek, müşteri kazanımı, danışmanlık ve analitik, dijital entegre iş çözümleri ve diğer özelleştirilmiş katma değerli hizmetlerden oluşan TP’nin güvenilir, esnek ve akılcı hizmet gamı her yıl milyarlarca olumlu etkileşim meydana getiriyor.

Pazardaki en yüksek güvenlik standartlarıyla en iyi kalitede hizmeti sunabilmek için durmaksızın kendini yenileyen ve inovasyon yapan Teleperformance, tüketiciler ve onların en sevdikleri markalar arasında uzun süreli ilişki yaratmak ve bu ilişkiyi korumak için insani bir dokunuşun vazgeçilmez olduğunu her zamankinden iyi anlıyor.

Her bir etkileşimin empatiye ve anlayışa ihtiyaç duyduğunu belirten Teleperformance Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Daniel Julien, "Yıllara uzanan deneyimle inşa ettiğimiz yaklaşım, bilgi birikimi, teknoloji ve pazar tecrübesiyle dünyanın dört bir yanında eşsiz etkileşimleri başarıyla sağlayabiliyoruz." dedi ve ekledi: "Yeni marka kimliğimiz modern, global ve dijital bir grup olarak bizi yansıtıyor. Ayrıca, bu kimlik ekibimizi oluşturan bireylere ve hizmet ettiğimiz müşterilere mutlak bağlılığımızı yansıtırken, sektörde yeni ortaya çıkan zorlukları aşmaya hazır ve kararlı olduğumuzu da gösteriyor."

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