TEM'de durdurulan TIR'da 8 milyon boş makaron ele geçirildi
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan TIR'da yapılan aramada 8 milyon boş makaron ele geçirildi
Giriş: 15.03.2025 - 18:37 Güncelleme: 15.03.2025 - 18:37
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi İstanbul istikametinde seyreden TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 8 milyon boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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