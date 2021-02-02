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Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığında ilk elektrikli otobüs ihracatını geçtiğimiz aylarda İsveç’e gerçekleştiren Temsa, bu kez rotayı Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’a çevirdi. Bu kapsamda Škoda Transportation bünyesindeki Škoda Elektrik iş birliğiyle Prag Ulaşım Şirketi’nin elektrikli otobüs filo sözleşmesine imza atan Temsa, 14 otobüsten oluşan filoyu bu yılın sonunda teslim edecek.

Yaklaşık 25 milyon dolar değerindeki sözleşmenin, aynı zamanda Temsa’nın kardeş şirketi Škoda ile birlikte gerçekleştireceği ilk elektrikli otobüs teslimatı olacağı belirtildi.

'İŞBİRLİĞİNİN EN SOMUT ADIMI'

Prag’a yapılan elektrikli otobüs ihracatının Temsa - Skoda Transportation iş birliğinin ilk somut örneği olduğuna dikkat çeken Temsa CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, "Kazanılan bu ihale ile kardeş şirketimiz Skoda Transportation ortak teknolojisiyle ürettiğimiz elektrikli otobüslerimizi Prag Ulaşım Şirketi’ne teslim edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ihracat, Türkiye ekonomisi ve Türk sanayisi için de çok önemli bir anlam ifade ediyor. Skoda Transportation’ın anavatanı olan Çek Cumhuriyeti, dünyada çevre dostu araçlar ve karbon emisyonunun azaltılması konusunda en bilinçli ülkelerden biri. Teslim edeceğimiz 14 adetlik elektrikli araç filosunun, şehrin modern mimarisine ayak uydurmasının yanı sıra ekonomik, konforlu, güvenli ve çevreci yapısıyla da ‘akıllı şehirler’ vizyonuna örnek teşkil edeceğine inanıyoruz” dedi.

Škoda Transportation Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Petr Brzezina da, "Bu sözleşme, Škoda ve Temsa iş birliği açısından da ilk önemli adım. 12 metrelik otobüslerden oluşacak bu filo, sofistike bir teknolojik altyapı ile modern bir tasarım deneyiminin sonucudur” diye konuştu.

Škoda E’CITY olarak adlandırılacak elektrikli otobüslerin, kolay şarj edilebilme ve yeni nesil teknolojilerin desteğiyle pil durumunun uzaktan kontrolü gibi özelliklere sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.