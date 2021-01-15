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TEMSA Ulaşım Araçları (TEMSA) Adana’daki tesislerinde, elektrikli araçlarında kullandığı pil ve batarya paketlerini geliştirip üretmeye başladığını duyurdu. Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve TEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar, ''Biz artık TEMSA’nın Adana’daki tesislerinde, elektrikli araçlarımızda kullandığımız pil ve batarya paketlerini geliştirip üretiyoruz. TEMSA’yı bugün sadece bir otomotiv şirketinden çok, otomotiv odaklı bir teknoloji şirketi olarak görüyoruz. Elektrikli araçlarımız başta olmak üzere sektöre öncülük eden tüm teknolojileri de Adana’daki tesisimizde kendi mühendislerimizle, kendi Ar-Ge ekibimizle geliştiriyoruz” dedi.

Sabancı Grubu Mayıs 2019’da Temsa'yı İsviçre merkezli True Value Capital şirketine 140 milyon dolar değerleme üzerinden, borçlar dahil yaklaşık 60 milyon dolara satmış, yaklaşık 9 ay sonra yabancı ortakla yüzde 50'şer payla yeniden satın almıştı. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen hisse devriyle Sabancı Holding – PPF Group ortaklığı çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan TEMSA, bankalarla da yeniden yapılandırma konusunda anlaşmış ve Aralık ayı içinde de konkordatodan kendi rızasıyla çıkmıştı. Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve TEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar ve TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, bir grup gazeteciye yeniden üretime dönen TEMSA’nın elektrikli araçlar konusundaki vizyonunu anlattı ve soruları yanıtladı.

'TEMSA'YI SOSYAL SORUMLULUK ÇERÇEVESİNDE GERİ ALDIK'

TEMSA'nın Mayıs 2019’da True Value Capital şirketine satışının o dönemin stratejisi kapsamında alındığını ve o dönemde TEMSA için doğru bir karar olduğunu kaydeden Alemdar, ''Fakat sonrasında bunun TEMSA için doğru olamayacağı görüldü. Aynı zamanda Adana'da sosyal soruna da yol açabilecekti. Biz sosyal sorumluluk çerçevesinde TEMSA'yı geri aldık. Bunu yaparken yolculuğun bir sonraki aşamasına doğru konumlandıralım istedik o zaman da Skoda devreye girdi. Bu işi bir batarya teknolojisine doğru yönlendirelim fikri doğdu. Şirketi geri aldığımızda oluşturduğumuz strateji bu'' dedi. Alemdar, soru üzerine TEMSA'yı yeniden satışa çıkarmayı düşünmediklerini söyledi.

TEMSA, geçtiğimiz Ekim ayında Ziraat Bankası liderliğinde oluşturulan bankalar konsorsiyumu ile ‘Finansal Yeniden Yapılandırma’ konusunda anlaşmaya varmıştı. Alemdar, bankalarla uzun vadeli bir finansal yeniden yapılandırma anlaşmasıyla yola çıktıklarını kaydetti. Alemdar ''Bir yıllık konkordato sürecini 11 Aralık itibarıyla TEMSA olarak sonlandırarak bu kalkanı kaldırdık. Bir an önce tedarikçilerimize, birlikte çalıştığımız bankalara verdiğimiz sözü tutarak şirketin ticari faaliyetlerini tekrar normale döndürmek üzere hareket ettik'' dedi.

Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığının hem TEMSA’nın geleceği hem de Türkiye ekonomisi için çok önemli olduğunu söyleyen Alemdar şöyle konuştu: “En zor dönemde ülkemize çok büyük bir yabancı yatırımcı getirdik. Skoda Transportation ve TEMSA birbirini de çok iyi tamamlayan oyuncular. TEMSA’nın kasları şehirlerarası ulaşımda daha güçlüyken Skoda daha çok şehir içi ulaşıma, raylı sistemlere odaklanmış; buna uygun ürün portföyü geliştirmiş bir şirket. Yurt dışı pazarlarda TEMSA özellikle Avrupa’da Fransa, Almanya, İtalya gibi büyük pazarlarda güçlüyken, Skoda Orta ve Doğu Avrupa, Baltık ve İskandinav ülkelerinde ciddi bir etki alanına sahip. Yani Skoda ve TEMSA, söz konusu geleceğin ulaşımı olduğunda bir elmanın iki yarısı gibi.''



'ELEKTRİKLİ ARAÇLARIMIZ ABD'DE YOLLARDA OLACAK'

TEMSA’nın büyüme stratejisinde sürdürülebilirliği ve teknolojiyi odağına aldığını ifade eden Alemdar, TEMSA’nın yeni teknolojiler alanında uzun yıllar öncesinden çalışmaya başlamış, elektrikli araçlar konusunda bugün birden fazla modeli seri üretime hazır hale getirmiş dünyadaki sayılı şirketlerden biri olduğunu ifade etti. Alemdar “TEMSA olarak ilk elektrikli araç ihracatımızı geçtiğimiz ay içinde İsveç’e yaptık. Yani İsveç dediğiniz gerçekten bu teknolojiye uzun yıllardır sahip olan, bu konuda ciddi bir vizyon ortaya koymuş, dünyada belki de bu konuyu en fazla sahiplenen ülke. Bunun devamı gelecek. Mesela ABD’de dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, kendi çalışanlarının ulaşımı için TEMSA markalı otobüslerimizi kullanıyor. Önümüzdeki dönemde buralarda da elektrikli araçlarımızı göreceğiz. Bunun çalışmaları, geliştirmeleri devam ediyor. ABD’de en çok satan araç modelimiz TS45. Bu aracımızın elektrikli modelini üretme hazırlığı içerisindeyiz. Bir adet prototip de şu an California’da test ediliyor. Umuyoruz ki yakın zamanda batarya paketleriyle, kaportasıyla tüm teknolojisiyle Adana’da ürettiğimiz elektrikli araçlarımız Silikon Vadisi başta olmak üzere ABD’nin farklı bölgelerinde yollarda olacak. Seri üretime hazır hale getirdiğimiz elektrikli araçlar, yerli imkanlarla geliştirdiğimiz batarya paketleri, ihraç ettiğimiz ve edeceğimiz teknolojler… Hepsi bu vizyonun bir parçası…”

'ORTA VE DOĞU AVRUPA'DA HIZLI BÜYÜYECEĞİZ'

TEMSA’nın bugüne kadar 66 ülkeye 15 binden fazla araç ihraç ettiğini hatırlatan Alemdar, “Fransa’da 5 binden fazla aracımız yollarda. Dünyanın en rekabetçi pazarlarından biri olan ABD’de bu sayı binin üzerinde ve burada kendi segmentimizde ilk 5 içindeyiz. ABD’de önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Kuzey Amerika pazarı gelecekte, TEMSA’nın büyümesinin de motorlarından biri olacak. Aynı şekilde İngiltere, İtalya, Almanya’da çok güçlüyüz. Şimdi ortağımız PPF ve Skoda Transportation’ın da gücüyle Orta ve Doğu Avrupa’da da hızlı büyüyeceğiz” dedi.

'TEMSATECH'TE 30'A YAKIN MÜHENDİSİMİZ ÇALIŞIYOR'

TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu da TEMSA’nın yıllardır Ar-Ge ve inovasyona büyük yatırım yaptığını söyledi. Doğancıoğlu, 30’a yakın mühendisin çalıştığı TEMSATech bünyesinde elektrikli araçların yanı sıra otonom araçlar, güç dağıtım ve araç şarj ünitesi, şarj istasyonları gibi çok farklı alanlarda çalışmalar yapıldığını aktardı. Doğancıoğlu, “İsveç’e ihracatını gerçekleştirdiğimiz elektrikli araçlar da mesela TEMSATech’in bir ürünü” dedi.

'400 KM'YE KADAR MENZİL SUNUYORUZ'

Batarya teknolojilerinin elektrikli araçların kalbi olduğunu ifade eden Doğancıoğlu, “Bugün TEMSA olarak geliştirdiğimiz araçlar en fazla 2 saatte şarj olabiliyor. Diğer yandan menzil konusu bataryanın büyüklüğüyle ilgili. Burada seri üretime hazır hale getirdiğimiz araçlarda 300-400 kilometre arasında menzil imkanı sunuyoruz” diye konuştu.

'HİDROJEN KONUSUNDA ÇALIŞIYORUZ'

Batarya hammaddesini tüm dünyada olduğu gibi yurt dışından temin ettiklerini belirten Doğancıoğlu, pandemi nedeniyle burada bir aksama yaşamadıklarını aktardı. Doğancıoğlu alternatif yakıtlar konusunda da hidrojen başta olmak üzere, Skoda Transportation ile birlikte çalıştıklarını belirtti. 2025 yılında toplam otobüs hacimlerinin yarısından fazlasını elektrikli araçlar tarafından karşılamayı hedeflediklerini aktaran Doğancıoğlu ''Her yıl ciromuzun yaklaşık yüzde 4’ünü Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Elektrikli araçlarımızda ihracatın payının da yüzde 80’lere ulaşmasını öngörüyoruz. Kısa vadede bakacak olursak da bu yıl geçtiğimiz yılın 2-3 katı büyüklüğünde bir iş hacmine ulaşmayı planlıyoruz” dedi.

'SKODA İLE RAYLI SİSTEMLERDE İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ'

Skoda Transportation iş birliğiyle yeni ürünlerin de TEMSA tarafından üretilebileceğini sözlerine ekleyen Doğancıoğlu, “Skoda Transportation raylı sistemlerde çok büyük tecrübesi olan bir şirket. Kısa vadede troleybüs konusunda iş birliğimiz olabilir. Bunların üretimi için TEMSA’nın Adana’daki fabrikası da gerek altyapı gerek bilgi birikimi anlamında yeterli donanıma sahip. Tren ve tramvaylar da yine düzenli olarak takip ettiğimiz ürün alanları. Bunun yanında Skoda ile birlikte kamunun açtığı ihaleleri de yakından takip edeceğiz” diye konuştu.