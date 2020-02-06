Pudingli bisküvili pasta nasıl yapılır?

Tatlı severler adına hazırlamış olduğumuz bir tarifle daha karşınızdayız. Pudingli bisküvili pasta hazır halde alınan puding ve bisküvinin uyumunu yansıtan eşsiz bir lezzet. Daha sonrasında soğuk ikram edilen bisküvili pasta tarifi ve kalorisinin ne kadar olduğu hakkında bilgiler...

BİSKÜVİLİ PASTA KAÇ KALORİDİR?

Bir porsiyon bisküvili pasta (yaklaşık 260 gram) 427 kaloridir. Kalorisini düşürmek için kepekli bisküvi, evde yapılmış puding ve doğal şeker kullanabilirsiniz.

BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ

Bisküvili pasta malzemeleri;

1 paket pötibör bisküvi

1 paket puding

3,5 su bardağı süt

200 gram bitter çikolata

Üzeri için;

Hindistan cevizi

Bisküvili pasta nasıl yapılır?

Bisküvili pasta yapımına uygun bir kap seçerek başlayın. Ardından pudinginizi süt ile pişirmeye başlayın. Puding pişirirken başından ayrılmayarak tel çırpıcı ile sürekli karıştırın. Kıvamı koyulaşınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Çikolatalarınızı parçalayıp benmari usulünde eritin. Hazırladığınız pudingin içine karıştırıp iyice karıştırın. Ardından pastayı yapacağınız tabağın alt kısmına biraz puding sürüp bisküvileri tabağın şekline göre yan yana dizi ve üzerini puding ile kaplayın. Bir kat bisküvi bir kat puding sürerek malzemelerinizden biri bitene kadar devam edin. Bitince pastanızı buzdolabına alın ve 2 saat kadar bekletin. Bekleme süresi bitince üzerine Hindistan cevizi serpip dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun...