Bakan Yumaklı: "23 bin okul, yurt, etüt merkezi gibi yerlerin yemekhane ile kantinlerinde denetime başladık"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Tarım ve Su Kaynakları Yönetimi" zirvesine katıldı. Bakanlığın Beştepe’deki merkezinde düzenlenen zirvede, Türkiye ekonomisi açısından "iklim değişikliğinin etkileri" ve "sürdürülebilir tarım" konu başlıkları münazara edildi.

"GIDA ÜRETİMİ NÜFUS ARTIŞINA PARALEL ARTIRILMALI"

Bakan Yumaklı yaptığı konuşmada, 1960 yılında dünya nüfusunun 3 milyar, bugün ise 8 milyar olduğunu belirterek gelecek 26 yıl içerisinde nüfusun 10 milyarın üzerine çıkmasının beklendiğini söyledi. Nüfusun artması dolayısıyla gıda üretiminin de artması gerektiğini söyleyen Bakan Yumaklı, FAO verilerine göre 2050 yılında bugünden yüzde 50 daha fazla suya ve yüzde 70 daha fazla gıdaya ihtiyaç olacağını kaydetti.

REKLAM "TÜRKİYE TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA BİRİNCİ" Yumaklı, son 22 yıldaki çalışmalar sayesinde Türkiye’nin tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada ise dokuzuncu sırada yer aldığını da aktardı. "YEMEKHANE VE KANTİNLERDE DENETİME BAŞLADIK" Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için bakanlığın tüm personelinin yoğun çaba sarf ettiğine dikkati çeken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şunları kaydetti: "Buradan çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı gıdaya erişimi için yeni bir denetim süreci başlattığımızı da açıklamak istiyorum. Türkiye genelindeki yaklaşık 23 bin okul, yurt, etüt merkezi gibi yerlerin yemekhane ile kantinlerinde denetime başladık. İki hafta sürecek bu denetimler. 81 ilimizin tamamında 8 binden fazla arkadaşımızla denetimleri gerçekleştirmiş olacağız. Denetimlerde uyumsuzluk tespit ettiğimiz durumda işletmeler hakkında en ağır cezaları uygulayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

"VATANDAŞLAR ALO 174 GIDA HATTINA ŞİKAYETLERİNİ İLETEBİLİR" Denetimlerde uygunsuzluk tespiti halinde işletmelere en ağır cezaların uygulandığını ifade eden Bakan Yumaklı, vatandaşların gıda ile ilgili olumsuzluk tespit ettikleri zaman ALO 174 numaralı gıda hattına ihbarda bulunabileceklerini de hatırlattı. REKLAM "UYGUNSUZLUKLARIN TÜM SEKTÖRÜ TÖHMET ALTINDA BIRAKMASI DOĞRU DEĞİL" Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "2 Ekim'den itibaren taklik-tağşiş yani hileli ürünleri ve sağlığı tehlikeye atan ürünleri internette anlık olarak yayınlamaya başladık. Bu sistemi vatandaşlarımızın doğru, hızlı ve şeffaf bilgilendirmeleri adına hayata geçirdik. Vatandaşlarımız yeni sistemle ilgili birçok ortamda birçok platformda memnuniyetlerini iletiyorlar. Bu anlamda önemli bir farkındalığın oluşması bizleri de memnun ediyor. Ancak şunu söylemekte fayda var. Bu yayınlanan uygunsuzlukların tüm bir sektörü töhmet altında bırakması doğru değil. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Çünkü bu tür uyumsuzluklar çok yüzdesel olarak küçük bir orana sahip olmakla beraber o oranların düşürülmesi için ve vatandaşımız sağlıklı gıdaya erişim hakkını korumak için bu denetimleri yapıyoruz. Dolayısıyla işlerini çok iyi yapan, yapmış oldukları işleri en iyi bir şekilde gerçekleştirmek için gayret sarf eden bütün işletmelere, bütün kurumlara canı gönülden tekraren teşekkür ediyorum."

"SON 22 YILDA 10 BİNDEN FAZLA SU VE SULAMA TESİSİ İNŞA EDİLDİ" Yumaklı, son 22 yılda 2,4 trilyon lira kayrak aktararak 10 binden fazla su ve sulama tesisi inşa edildiğini belirtti. Toplulaştırma projelerini sulama projeleri ile birlikte yürüterek çiftçinin karlı ve verimli üretim yapmasını sağladıklarını söyleyen Yumaklı, bu sayede Türkiye’de gıda arz güvenliğinin altyapısını sağlamlaştırmayı hedeflediklerini anlattı. Bakan Yumaklı, Tarım Orman Şurasını tekrar toplamaya karar verdiklerini de açıkladı. İlk Tarım Şurası'nın 1997'de, ikincisinin 2004'te, üçüncüsünün de 2019'da "Tarım Orman Şurası" olarak gerçekleştirildiğini hatırlatan Yamuklı, şu ifadelere yer verdi: