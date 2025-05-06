Teoman'dan evlilik sorusuna yanıt: Belalı oluyor

Şarkıcı Teoman, katıldığı bir etkinlikte evliliğe dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2012 - 2015 yılları arasında evli kaldığı Ayşe Kaya'dan Zeyno adında bir kızı bulunan şarkıcı, ikinci kez evliliği düşünüp düşünmediği sorusuna "Ben hayatta yapmam o işi. Belalı oluyor sonra öyle evlilikler. Çünkü başkalarında görüyorum. Bir de ben yaşımı başımı aldım. Yani bu saatten sonra evlenmem" yanıtını verdi.