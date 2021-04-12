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Teravih namazı farz mı?

Ramazan ayında yatsı namazı ile vitir namazı arasında nafile teravih namazı kılıyor. Normal şartlarda Ramazan ayı boyunca cemaatle kılınması evla olan teravih namazı bu yıl koronavirüs nedeniyle camiler yerine evlerde kılınacak. Peki teravih namazı farz mı? İşte Diyanet İşleri Başkanlığının soru ile ilgili yanıtı...

Teravih namazı farz mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı, teravih namazı ile ilgili merak edilen soruya yanıt verdi. Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir. Peki teravih namazı farz mı?

TERAVİH NAMAZI FARZ MI?

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

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