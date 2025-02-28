Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı saat kaçta, ezan kaçta okunacak?
Ramazan ayı heyecanı yaşanırken Teravih namazı kılınışı ve saati araştırılıyor. Teravih namazı, Ramazan ayında kılınan önemli bir nafile ibadettir ve İslam'da büyük bir fazilete sahiptir. Ramazan ayında teravih namazı kılmak isteyenler için ilk teravih saati belli oldu. Peki Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı saat kaçta, ezan kaçta okunacak?
Teravih namazı saati her il için farklıdır. 2025’in Ramazan imsakiyesi, Türkiye’nin farklı illerine ait olan iftar ve sahur saatlerini içeren imsakiyedir. İllerin coğrafi konumlarına bağlı olarak değişen güneş batış ve doğuş zamanları baz alınarak hesaplanmış iftar ve sahur vakitleri 2025 Ramazan İmsakiyesi içinde Müslümanlara sunulur. Peki Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı saat kaçta, ezan kaçta okunacak? İşte Ankara, İzmir, İstanbul ve il il teravih namaz saati
TERAVİH SAAT KAÇTA?
Teravih namazı saati il il değişiyor. Aşağıdaki linkten 2025 Ramazan imsakiyesine ulaşabilirsiniz.
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İLK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
2025 yılı Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü, yatsı namazını müteakiben camilerde ve evlerde kılınabilecek. Ayrıca bu gecede ilk sahura kalkılacak.
28 Şubat Cuma İstanbul Yatsı Vakti: 20:19
28 Şubat Cuma Ankara Yatsı Vakti: 20:03
28 Şubat Cuma İzmir Yatsı Vakti: 20:26
TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?
Teravih namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar, sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder. Teravih namazı yatsıya tâbi bir sünnet olduğu için, vitir namazı teravihden sonra kılındığı gibi, önce de kılınabilir. Âdet olan, teravihi önce kılıp vitri sonra kılmaktır.
Bu sebeple teravihin bir kısmında imama yetişen bir kimse, imam vitre kalkınca imamla beraber önce vitri kılıp sonra teravihten kılamadıklarını kazâ etmesi câizdir. Teravih namazı vakti içinde kılınmazsa, vakti dışında ne cemaatle, ne de tek başına (münferiden) kazâ edilmez.
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan güçlü bir sünnettir. İki rekât veya dört rekât şeklinde kılınabilir. En çok tercih edilen yöntem, ikişer rekâtta bir selam vererek on selamla toplam yirmi rekâtı tamamlamaktır. Başlarken “Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya” diye niyet edilir. İlk rekâtta Sübhaneke, ardından Fatiha ve kısa bir sure okunur; sonra rükû ve secdeler yapılır. İkinci rekât da aynı şekilde kılındıktan sonra oturur ve selam verilir. Eğer dörder rekât kılınacaksa, ikinci rekâtın sonunda sadece Tahiyyat ve salavat okunup selam vermeden üçüncü rekâta kalkılır. Toplam yirmi rekât bu şekilde devam eder, her dört rekâtta veya iki rekâtta bir kısa ara verilmesi de mümkündür. Teravih, cemaatle kılınırsa imamın yüksek sesle okuduğu ayetler dinlenir. Tek başına kılarken ise kişi içinden veya hafif sesli şekilde okuyabilir. Namazın sonunda vitir namazı da kılınarak yatsı sonrasındaki ibadet tamamlanır.
TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT OLARAK KILINIR?
Geleneksel olarak teravih namazı yirmi rekât şeklinde kılınır ve bu uygulama asırlardır devam eder. Hz. Peygamber döneminde kesin rekât sayısı konusunda farklı rivayetler bulunsa da sahabe devrinden itibaren Müslümanlar ağırlıklı olarak yirmi rekât kılarak bu ibadeti sürdürmüştür. Yirmi rekât, iki rekâtta bir selam vererek ya da dörder rekât halinde beş selamla tamamlanabilir. Bazı kişiler bu miktarın kendilerine ağır gelmesi durumunda sekiz veya on rekât da kılabilir. Yirmi rekât, sünnet-i müekkede hükmünde olduğu için tavsiye edilir. Özellikle camilerde cemaatin birlikte kıldığı uygulama genelde yirmi rekâta dayanır. Güç ve vakit elverdiği takdirde bu sayıda kılmak, sünnetin tam uygulanması anlamına gelir.
TERAVİH NAMAZI NEDİR?
Terâvih namazı, Ramazan ayında her gece kılınan bir nafile namazdır. Erkekler ve kadınlar için sünnet-i müekkede kabul edilir ve yirmi rekat cemaatle kılınır. Tek başına da kılınabilir. Cemaat ile kılınması daha makbuldür. Her iki rekatta ara verme veya her dört rekatta ara verilerek kılınır.