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Binlercesi terk edildi! 100 milyon lira çürüyor

Mersin'de yediemin otoparklarında bulunan binlerce araç sahipleri tarafından alınmayınca kaderine terk edildi. Sadece bir otoparkta 650 araba ile bin 600'e yakın motosiklet bulunurken, çürümeye terk edilen araçların toplam piyasa değeri ise dudak uçuklatıyor. Yediemin otoparkı işletmecisi Mehmet Kuş: "Dışarıdan hurdalık diye tabir ettiğimiz yerde aslında milyonluk araçlar var. Şu anda piyasa göz önüne alındığında 100 milyon lirayı geçecek toplamda aracımız var" dedi

Terk edildiler! 100 milyon çürüyor
İHA

Mersin'de yediemin otoparklarında bulunan binlerce araç sahipleri tarafından alınmayınca çürümeye terk edildi.

ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Mersin'de trafik, asayiş olayları ve haciz yoluyla devlet tarafından el konulan araçlar yediemin otoparklarına çekiliyor. Araçlar kanuni işlemleri sonrası sahipleri tarafından teslim alınması gerekirken, birçok araç alınmayarak çürümeye terk ediliyor.

GÖRENLERİN YÜREĞİNİ BURKUYOR

Mersin'de bulunan 6 yediemin otoparkından biri olan Ata Otopark ve Yediemin Deposu'nda da 650 araç, yaklaşık bin 600 motosiklet sahipleri tarafından alınmayı bekliyor. Birçoğu artık kullanılmayacak duruma gelen ve otların arasında kalan araçlar görenlerin yüreklerini burkuyor.

EMANET EDİLEN ARAÇLARA GÖZÜ GİBİ BAKIYOR


Dışarıdan hurdalık gibi görünen ancak içerisinde bir servet yatan otoparktaki araçların piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira civarında. Otopark ve depoyu 39 yıldır işleten 55 yaşındaki Ahmet Kuş ile oğulları Melih ve Mehmet, devletin kendilerine teslim ettiği araçlara gözü gibi bakıyor.

'TOPLAM DEĞERİ 100 MİLYON LİRAYI GEÇİYOR'

Mersin'de 6 tane yediemin otoparkı olduğunu ifade eden Mehmet Kuş, bu otoparklarda binlerce otomobil ve motosikletin bulunduğunu söyledi. 39 yıldır babasının bu işi yaptığını söyleyen Kuş, "Altı yedieminden en büyüğünün biz olduğunu söyleyebilirim. Şu anda yaklaşık 650 otomobil çeşidi, bin 500-bin 600 civarında da motosiklet var. Dışarıdan bakıldığında hurdalık olarak tabir edilen yerde, aslında milyonluk araçlar var. Şu anda piyasa göz önüne alındığında 100 milyon lirayı geçecek toplamda aracımız var" dedi.

'16-17 YILDIR ALINMAYAN ARAÇLAR VAR'

Çok eski araçların da otoparkta bulunduğunu kaydeden Kuş, "Benim kayıtlarıma göre 16-17 yıldır alınmayan araçlarım var. Günden güne artım da devam ediyor ama çıkış olmuyor. Çıkış olsa hem yer olarak biz rahatlayacağız hem de devletimiz, milletimiz rahatlayacak. Keşke daha çok bir çıkış, satış olsa. Bu araçların daha fazla satılmasının herkese fayda sağlayacağını düşünüyorum. Biz 7-24 açığız. Bizde kapatma yok. Gece gündüz burada çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

'BU ARAÇLAR, İKİNCİ ELİ DE ETKİLEYECEKTİR'

Dışarıdan vatandaşların merak edip geldiğini vurgulayan Kuş, “Aktif bir yolun üzerindeyiz. İnsanlar bizi hurdalık gibi görebiliyor. Bu yüzden günde 3-4 kişi gelip, araba parçası soruyor, satın almak istiyor. Tabi bizim öyle bir şansımız yok. Biz devletin yedieminiyiz. Devletin bize emanet ettiği araçları barındırıyoruz. Bizim öyle bir şansımız yok. Tabii yetkililerden destek bekliyoruz. Bu araçların piyasa çıkması, ikinci el piyasasını da etkileyecektir. Ayrıca vergi olarak da devlete katkı sağlayacaktır. İnşallah bu araçlar hızlı bir şekilde piyasaya çıkarsa hem biz rahatlarız hem de devletimize yararı olur" ifadelerini kullandı.

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