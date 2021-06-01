DHKP/C’nin ‘milis hücresi’ çökertildi: 7 gözaltı 0:00 / 0:00

İHA

Emniyet kaynaklarının verdiği bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C’ye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahalli alanlarda sözde milis yapılanmalarında faaliyet gösterdiği değerlendirilen 9 şüpheli tespit edildi.

Zanlıların yakalanması için operasyonun düğmesine basan Terör Polisi, gece saatlerinde 8 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda 7 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Yakalanan örgüt üyelerinin, önceki operasyonlarda ele geçirilen cep telefonu ve SD kartlarda DHKP/C ile ilgili çeşitli doküman ve talimat içeren yazışmalardan tespit edildiği öğrenildi.

Birinin yurt dışına kaçtığı tespit edilen firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.