Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kripto Para Terra LUNA Kurucusu Do Kwon'dan son dakika açıklama: Çok üzgünüm! - LUNA coin haberleri 14 Mayıs
ABONE OL

'İcadımın yaşattığı acı için çok üzgünüm'

TerraUSD (UST) ve LUNA'daki tarihi düşüşlerle yatırımcıları milyarlarca dolar zarara uğratan Terraform Labs Kurucusu Do Kwon "İcadımın hepinize yaşattığı acıdan dolayı çok üzgünüm" açıklamasında bulundu. Merkeziyetsiz ekonomilerin halen merkeziyetsiz parayı hak ettiğini inandığını belirten Do Kwon ancak o paranın artık UST olmayacağının belli olduğunu ifade etti

Terra LUNA Kurucusu Do Kwon'dan son dakika açıklama: Çok üzgünüm! - LUNA coin haberleri 14 Mayıs
HABERTURK.COM

Son günlerde kripto para piyasasında milyarlarca dolarlık kayba yol açan Terraform Labs Kurucusu Do Kwon TerraUSD (UST) ve LUNA'da yaşananlarla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada son günlerini UST'nin depeggingi (1 dolara sabitlenememesi) dolayısıyla yıkılan Terra topluluk üyeleri, çalışanları, dostları ve ailesiyle telefonda konuşarak geçirdiğini söyleyen Do Kwon "İcadımın hepinize yaşattığı acıdan dolayı çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

'KÂR ETMEDİM'

Merkeziyetsiz ekonomilerin halen merkeziyetsiz parayı hak ettiğini inandığını belirten Do Kwon açıklamasına şöyle devam etti:

"Ancak artık o paranın artık bu haliyle UST olmayacağı belli olmuştur. Ben veya herhangi bir ilişkili olduğum kurum bu olaydan hiç bir şekilde kâr etmemiştir. Kriz esnasında UST veya LUNA satmadım. Depegging süreci esnasına Luna Vakfının Bitcoin rezervlerinin kullanımının belgelenmesi üzerinde çalışıyoruz. Lütfen sabırlı olun. Ekiplerimiz pek çok işi aynı anda yürütüyor."

SABİT KALAMADI

Değeri her zaman 1 dolara sabit olması gereken algoritmik sabit coin UST ilk olarak 9 Mayıs akşamı 0.70 doların altına geriledi. Ardından ertesi gün 0.90 doların üzerine çıkınca Do Kwon UST'yi yeniden 1 dolara sabitlemek için çalıştıklarını açıkladı.

Bu arada Bitcoin 30.000 dolarlık psikolojik sınırın altına inerken UST talebinin organize bir saldırıyla bilinçli olarak artırılarak likidite sorunu yaratıldığı iddia edildi. UST 11 Mayıs'ta ise 0.62 dolara geriledi. Bu sabit coinde yaşanan kargaşa tüm kripto para piyasasını etkiledi. UST 12 Mayıs'ta bir yükseliş yaşasa da dün 0.20 doların altına geriledi. Bitcoin de bu esnada 27.000 doların altını gördü.

NEREDEYSE SIFIRLANDI

Bu esnada Terra ağının yerel kripto parası LUNA'da da milyarlarca dolarlık kayıp yaşandı. 9 Mayıs'ta 64 dolardan işlem gören LUNA 0.00014 dolara kadar geriledi. Binance'de işlemleri durduruldu.

Luna'nın 5 Nisan'da değeri 116 dolara kadar çıkmıştı. O tarihte kripto paranın toplam değeri de 40.9 milyar doları görmüştü.

MİLYARLARCA YENİ ARZ

Piyasa değeri bakımından en büyük 5 kripto para arasına giren LUNA böylece tarihi bir çöküşe imza atmış oldu. LUNA'nı toplam piyasa değeri önceki gün 154 milyon dolara kadar düşmüştü. Ancak paranın değeri sıfıra yaklaşmasına rağmen milyarlarca LUNA arz edilince toplam piyasa değeri de 1 milyar dolara yükselmiş gibi göründü. LUNA'nın pek çok kripto paranın aksine bir arz limiti bulunmuyor.

DOLAR KARŞILIĞI YOKTU

Kurulan algoritmik sisteme göre 1 UST elde edilmesi için 1 dolarlık LUNA yakılması gerekiyordu. Elde edilen UST'ler likidite havuzuna aktarılıp arz-talep dengesi kurularak 1 UST'nin 1 dolarlık değerde sabit kalması hedefleniyordu. Bunun yanında Luna Vakfı'nın rezerv para olarak farklı kripto paraları bulunuyordu. Yani aslında 1 dolarlık değere sabitlenmiş görünse de bu paranın bir dolar karşılığı bulunmuyordu.

LUNA arzı UST'yi sabitleme çabalarının bir parçası olarak artırılmıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dev kripto para borsaları Türkiye planlarını askıya aldı
KRİPTO PARA Satın alma ve birleşmeler darbe yedi
Bitcoin UST ve LUNA yaralarını sarmaya çalışıyor! 13 Mayıs Bitcoin ne kadar, kaç dolar ve yükselecek mi?
KRİPTO PARA Bitcoin kritik seviyenin üzerine çıktı
TerraUSD ve LUNA coin battı, oklar ona çevrildi! Güney Koreli Do Kwon da battı! - LUNA coin haberleri son dakika bugün
KRİPTO PARA O çocuk!
Ünlü milyarderin LUNA dövmesi alay konusu oldu! - LUNA Coin haberleri son dakika bugün!
KRİPTO PARA LUNA dövmesi alay konusu oldu
LUNA coin nedir, kaç TL, ne oldu ve neden düştü? 13 Mayıs 2022 Terra LUNA coin yorumu ile geleceği ne olur, tekrar yükselecek mi?
KRİPTO PARA Kriptoda LUNA krizi! LUNA'ya ne oldu?
Genel yükselişe rağmen Bitcoin tarihi sert düşüşlerle dolu
KRİPTO PARA Bitcoin bunu hep yapıyor
AVAX'ta LUNA ve UST depremi sürüyor! 12 Mayıs 2022 AVAX neden düştü, ne oldu? - Kripto Para Haberleri
KRİPTO PARA Yatırımcı 'çığ' altında kaldı
UST 1 doları göremedi, LUNA sıfıra yaklaştı! Terra UST ve LUNA coin neden düşüyor, ne oldu? - Son Dakika Kripto Para Haberleri 12 Mayıs
KRİPTO PARA Sıfır dolara gidiyor
LUNA ÇAKILDI! Kripto paralarda büyük çöküş! 12 Mayıs Luna coin neden düşüyor, yeniden yükselir mi?
KRİPTO PARA Kripto piyasalar toz duman
Kripto para piyasalarında deprem! Bitcoin'de sert düşüş sürüyor! 12 Mayıs Bitcoin neden düştü, ne oldu ve BTC kaç dolar?
KRİPTO PARA Büyük çöküş

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.