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"KALAN ZAMANIMI SENİNLE GEÇİRECEĞİM"

49 yaşındaki oyuncu, evlilik teklifi sırasında, “Seni bulmam 45 yılımı aldı. 50’nci yaşımda yanımdasın. Edebiyete kadar kalan zamanımı seninle geçireceğim. Herkesin ebediyen kendilerini tamamlayacak kişiyi bulması için dua ediyorum, çünkü bu her şey demek. Seni seviyorum” ifadelerini kullandı.