Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tersanede feci kaza! Başmühendis öldü - Son dakika haberler

        Yalova'da tersanede konteyner ve forklift arasında sıkışan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır

        Yalova'da bir tersanede meydana gelen kazada konteyner ve forklift arasında sıkışan başmühendis hayatını kaybetti. Tersane müdürü de ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 14:59 Güncelleme: 21.04.2024 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tersanede feci kaza! Başmühendis öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede konteyner ve forklift arasında sıkışan başmühendis öldü, tersane müdürü ağır yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Altınova Tersaneler Bölgesinde faaliyet gösteren bir tersanede etkili olan fırtına sonrası alanda inceleme yapan tersane müdürü Alper Akalın ile başmühendis Özkan Kara, konteyner ve forklift arasında kaldı.

        TERSANE MÜDÜRÜ AĞIR YARALANDI

        Konteyner ve forklift arasında sıkışan Akalın ile Kara ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kara, müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Akalın'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Fotoğraf: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #yalova
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        "Türk havacılık sektörü Avrupalı rakiplerini geçiyor"
        "Türk havacılık sektörü Avrupalı rakiplerini geçiyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk