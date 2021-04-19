Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Teşkilat 8. yeni bölüm fragmanı yayında! Teşkilat 7. son bölüm

Teşkilat dizisi yeni bölümleri ile TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde Deniz Aysan ile Çağlar Ertuğrul'un yer aldığı dizi yeni bölümleri ile Pazar akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Yeni bölümünden ipuçları içeren Teşkilat 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Teşkilat 7. son bölüm özeti...

Teşkilat 8. yeni bölüm fragmanı yayında! Teşkilat 7. son bölüm

Teşkilat 7. son bölümde; Teröristlerin hain planlarını önlemek için teslim olarak canlarını ortaya koyan Serdar, Zehra ve Hulki, ölümle burun burunadır. Bölgede teröristlerin gözünün önünde gazeteci olarak bulunan Pınar ve Hakkı da oraya gelirler. Teşkilat 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

TEŞKİLAT 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI


TEŞKİLAT 7. SON BÖLÜM

Güvenlik protokollerini çözdüğü SİHA’ları etkisiz hale getirdiğini düşünen Fadi’nin mutluluğu uzun sürmez. Ekibin kendisine hazırladığı oyunu anlayıp neye uğradığını şaşıran Fadi, konumunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır!

FADİ, ŞİRKET’TEN SON BİR ŞANS İSTİYOR

Fadi’nin planlarını bozan ekip, durumu giderek ağırlaşan Hulki’yi hastaneye yetiştirmek için ülkeye döner. Tedavi altına alınan Hulki ise kendi sağlığından çok babası için endişelenmektedir. Fadi’nin başarısızlığı Şirket’te büyük bir rahatsızlık yaratır. Şirket’in aldığı kararla köşeye sıkışan Fadi, kendini kanıtlamak için son bir şans ister.

CEREN, SERDAR’I ÖLDÜRMEK İÇİN EMİR ALIYOR

Sadakatinden şüphelenilen Ceren, Şef’ten Serdar’ı öldürmesi için talimat alır. Ceren kendisini yeniden kanıtlamak için bu görevi yerine getirmek zorundadır. Bu sırada internette dolaşıma sokulan bir video ortalığı karıştırır. Ankara’da üst düzey bir devlet yetkilisine yapılması planlanan suikast planına karşı ekip teyakkuza geçer.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Menajerimi Ara 35. yeni bölüm önizleme yayınlandı! Menajerimi Ara 34. son bölüm
TELEVİZYONMenajerimi Ara yeni fragman geldi
Kefaret 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret 22. son bölüm
TELEVİZYONKefaret yeni fragman geldi
Hercai 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 68. son bölüm
TELEVİZYONHercai yeni fragman geldi mi?
Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?
TELEVİZYONSurvivor eleme adayı kim oldu?
Canan Ergüder Menajerimi Ara dizisinden neden ayrılıyor?
TELEVİZYONCanan Ergüder'den ayrılık kararı!
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları kimler? İşte ÇGHB 2 oyuncuları isimleri ve oyuncu kadrosu
TELEVİZYONÇok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları
Teşkilat oyuncuları isimleri resimli oyuncu kadrosu: Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Teşkilat dizi oyuncuları
TELEVİZYONTeşkilat dizisi oyuncuları kimler?
Kefaret dizisi oyuncuları isimleri ne, yaşları kaç? Kefaret oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
TELEVİZYONKefaret oyuncuları kimler?
Menajerimi Ara oyuncuları kimler? Menajerimi Ara dizisi oyuncu kadrosu
TELEVİZYONMenajerimi Ara oyuncuları kim?
Hercai oyuncuları kimler ve gerçek isimleri ne? Hercai nerede çekiliyor? İşte Hercai oyuncu kadrosu
TELEVİZYONHercai dizisi oyuncuları kimler?