Selim Karahan skarahan@haberturk.com

2020 yılında adeta bir Tesla fırtınası esiyor. Geçtiğimiz hafta finansal sonuçlarını yayımlayan firma gelir bakımından piyasa beklentilerinin çok üzerine çıktı.

Tesla 2019'un son çeyreğinde 4 milyar 384 milyon dolarlık gelirle 7 milyar dolarlık beklentiyi fazlasıyla aştı. Firmanın gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17 yükseldi. 2019'da 415 bin adet araç üreten ve 350 bini aşkın araç teslim eden teslim eden Tesla 2020'de bu rakamın rahat 500 bini aşmasını beklediklerini bildirdi.

Geçtiğimiz çarşamba açıklanan bu beklenenden olumlu rakamlarla Tesla hisseleri sadece bir günde yüzde 13 yükseldi. Ancak Tesla sadece finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladığı günde değil, son zamanlarda yatırımcıların genel olarak gözdesi haline geldi.

PANASONIC'TEN İYİ HABER

Son olarak dünyanın en önemli pil üreticilerinden olan ve Teala'nın da pil sağlayıcısı olan Panasonic, ABD'deki pil işindeki kârını arıtdığını açıkladı. Panasonic CFO'su Hirokazu Umeda sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada "Üretimini artıran Tesla'ya hızlıca yetişiyoruz. Üretim hacminin artması materyal maliyetinin düşmesine yardımcı oluyor" dedi.

Bu açıklama hem Tesla'nın üretim hedeflerini tutturacağına hem de daha düşük bir maliyetle tutturacağına dair olan inancı kuvvetlendirdi. Bunun yanında Wall Street'in takip ettiği araştırma firmalarından Argus Research, firmanın olumlu mali sonuçlarının ardından hissessinin hedef fiyatını 556 dolardan 808 dolara yükseltti.

Bunun üzerine Tesla hisseleri dün yüzde 19.9 değerlenerek 780 dolara ulaştı. Bu hisselerde yaklaşık son 7 yıldaki en hızlı bir günlük yükseliş oldu. Bugün ise açılışta hisseler yüzde 14 yükseldi. Böylece Tesla yatırımcıları sadece 2020'de yüzde 110 getiri elde etti.

'PERFORMANSINI ARTIRMASINI BEKLİYORUZ'

Argus tarafından yayımlanan araştırma notunda "Model S ve Model X satışlarının artmasını bekliyoruz. Bunun yanında 4. çeyrekte üretimin yüzde 80'ini oluşturan yeni model Model 3'e güçlü talebin sürmesini de bekliyoruz. Geçmişte yaşanan üretim gecikmeleri, beklenenden yüksek gelen işçi maliyetleri ve diğer zorluklara rağmen Tesla'nın elektrikli araç pazarındaki dominant pozisyonundan faydalanmasını ve 2020'de performansını artırmasını bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

BİR YILDA YÜZDE 150 YÜKSELDİ

Dünkü yükselişle beraber Tesla hisseleri 2020'nin ilk 35 gününde yatırımcısına yüzde 110 kazandırmış oldu. Son 1 yılda hisselerdeki yükseliş ise yüzde 150 oldu. Eğer geçen yıl 3 Haziran'da Tesla hisseleri 188 dolarla dip yaptığında alsaydınız dolar bazındaki kazancınız 8 ayda yüzde 330 olacaktı.

Geçen haftaki yüzde 13'lük yükselişle Tesla, piyasa değeri bakımından Alman Volkswagen'i geride bırakarak Toyota'nın ardından dünyanın en değerli ikinci otomotiv firması oldu. Bugün itibarıyla Toyota'nın piyasa değeri 229 milyar dolarken, Tesla 140.6 milyar dolarlık değere ulaşmış durumda. Volkswagen'in piyasa değeri ise 99 milyar dolar.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ OTO ŞİRKETLERİ:

Firma Piyasa değeri (milyar dolar) Toyota 229.1 Tesla 158.1 Volkswagen 99 Daimler 54.2 General Motors 48.2 Honda 45.9 BMW 45.6 Ford 35.7 Hyundai 26.3 Nissan 22.9 Peugeot (PSA) 19.2

ABD TARİHİNİN EN DEĞERLİSİ

Tesla bu yıl ilk kez 100 milyar dolar barajını aşarken tarihin en değerli oto üreticisi de oldu. Önceki rekor 1999'da 80.8 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan Ford'un elinde bulunuyordu. Bugüne baktığımızda ise 2003 yılında temeli atılan Tesla'nın değeri 1908'de kurulan General Motors ve 1903'te kurulan Ford'un toplam piyasa değerini aşmış durumda.

DÖRT AŞAMALI PLAN

Tesla'nın bu performansı firmanın CEO'su Elon Musk'ı da fazlasıyla mutlu etmiş durumda. Musk, özellikle kasım ayında Cybertruck'ı tanıttıktan sonra sosyal emdyada daha sık 'Tesla' paylaşımı yapmaya başladı.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2020

Musk 29 Ocak'ta yaptığı paylaşımla 2006 yılında Tesla için oluşturduğu ve Tela blogunda yazdığı 'Master Planı' paylaştı. 4 maddeli plan şu aşamalardan oluşuyor:

1-Spor arabası üret

2-Bundan gelen parayla makul fiyatlı araç üret

3-Buradan gelen parayla daha da ucuz bir araba üret

4-Yukarıdakileri yaparken sıfır emisyonlu elektrikli güç seçeneği sun

Tesla büyümesini sürdürürken Musk'ın planına göre yakın gelecekte daha ucuz elektrikli araçlar beklemek yanlış olmaz.