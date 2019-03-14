İlk tanıtıldığı 2011 yılında Tesla'ya önemli bir rakip olarak ortaya çıkan, fakat düşük menzili ve Tesla'dan geri kalan teknolojisi yüzünden istediği başarıyı yakalayamayan 'Karma', kendi geleceğinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, İtalyan tasarım firması Pininfarina ile bir işbirliğine giden elektrikli otomobil üreticisi, bu kapsamda yenilenen Revero modelini Nisan ayındaki Şangay Otomobil Fuarı'nda sergileyecek.

Yapılan açıklamaya göre, iki firmanın işbirliği sadece aracın tasarımıyla sınırlı kalmayacak. Buna göre, bağlanabilirlik, yapay zeka, mobilite servisleri ve elektrikli sürüş teknolojileri de birlikte geliştirilecek.

Şuan için otomobilleri sadece ABD, Kanada ve Şili'de satılan Karma'nın, 2020'den itibaren ise diğer pazarlara girmeyi hedeflediği belirtiliyor.

TESLA MODEL S'TEN BİR YIL ÖNCE ÜRETİLDİ

Karma'nın geldiği noktayı anlamak için markanın kısa tarihine bir göz atmak gerekiyor. Öyle ki, Tesla Model S'ten bir yıl önce Henrik Fisker'in kurucusu olduğu Fisker Automotive tarafından dört kapılı elektrikli bir coupe olarak piyasaya sürülen model, kısa bir süre içinde 2 bin adetlik satış rakamına ulaştı.

Fakat, Fisker'in bataryalarını temin ettiği A123 Systems'in iflas etmesi markanın da üretimini etkiledi. Böylece, 2011 yılında başlayan 'Karma' modeli 2014 yılına gelindiğinde üretilemez oldu ve Çinli Wanxiang Grup aynı yıl içinde 149.2 milyon dolar karşılığında Fisker Automotive'i satın aldı.

Takvimler 2015 yılını gösterdiğinde ise Wanxiang, Fisker'in bir modeli olan Karma'yı kendi başına bir marka haline getirdi ve aynı otomobili 2016'dan bu yana 'Revero' isimiyle üretmeye devam etti.

TAVANINDAKİ GÜNEŞ PANELLERİ PİLLERİ ŞARJ EDİYOR

Fakat gelişen teknolojiler ve pazarda rekabetin artması kurulan yeni markanın da geleceğini tehdit edince, Çinli grup için başka bir otomotiv sanayi kuruluşu ile işbirliğine gitmek de kaçınılmaz oldu.

Bu bağlamda Pininfarina ortaklığı ile geliştirilen yeni Revero'da, Bosch'tan alınan asistan sistemlere yer verildiği kaydediliyor. Alüminyumdan imal edilen otomobil, 403 beygir güç üretirken yaklaşık bin 300 Nm tork değeri sunuyor.

Aracın 21 kWh kapasiteye sahip pilleri ise 24 dakika içinde yüzde 80 doluluk oranına ulaşıyor. Otomobilin tavanında kullanılan ve pillerin şarj olmasına yardımcı olan güneş panelleri de 200 w değerinde enerji sağlıyor.

Karma'nın üretimi bugün Kaliforniya eyaleti sınırları içindeki Moreno Vadisi'ndeki fabrikada üretiliyor. Tesisin 3 bin araçlık üretim kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.