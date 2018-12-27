Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, şirketin hızlı şarj ünitesi Supercharger istasyonlarını Türkiye'ye getiriyor. ABD'de yaygın olan hızlı şarj ünitesi, Türkiye ile birlikte İrlanda, Ukrayna ve Norveç gibi de Avrupa ülkelerine de kurulacak.

— Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2018

Sosyal medyada bir takipçisinin sorusuna cevap veren milyarder iş adamı, önümüzdeki yıl şarj istasyonlarının Avrupa'nın tamamına yayılacağını kaydetti.

RESMİ SATIŞLAR BAŞLAYABİLİR

Gelişmeler, Tesla'nın askıya alınan Türkiye yatırımını yeniden gündeme getirebilir. Zira, 2018'de İstanbul'da showroom açmaya hazırlanan şirket, ABD'den ithal edilen otomobillere getirilen ek vergiler nedeniyle açılışı ertelemişti. Fakat, Musk'ın Türkiye'ye Tesla'nın şarj istasyonlarını kuracağını açıklaması, 2019'da markanın resmi satışlara başlayacağı yorumlarına neden oldu.

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