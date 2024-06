Teşrik tekbiri ne zaman başlar, ne zaman biter? Teşrik tekbiri okunuşu ve anlamı

TEŞRİK TEKBİRİNİ KİMLER GETİRİR, KADINLAR GETİREBİLİR Mİ?

Teşrik tekbirleri kendisine namaz farz olan kadın erkek her Müslümana vaciptir.

Kurban kesen,

Kurban kesmeyen,

Namazını cemaatle kılan,

Namazını yalnız kılan,

Yolcu (seferi) olan ya da olmayan kadın erkek herkes teşrik tekbirlerini getirmelidir. Bu hüküm herkes için geçerlidir.

TEŞRİK TEKBİRİ ANLAMI VE OKUNUŞU

“Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi’l-hamd” diye tekbir alınır. Buna “TeşrikTekbiri” denir.

Anlamı şöyle: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur."

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ZAMAN, KAÇ DEFA GETİRİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı teşrik tekbiri hakkında merak edilenleri paylaşıyor.

Hz. Peygamber’in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler bulunuyor.