Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'in filmi ilgi görmedi

Oscar Ödüllü Angelina Jolie ile en çok yabancı yapımda rol alan oyuncumuz Haluk Bilginer'in birlikte rol aldığı 'Maria', gerek oyuncuları gerekse konusundan dolayı kağıt üzerine oldukça sükseli bir film olarak çekildi. Bir o kadar da sükseli olarak geçtiğimiz hafta sonu gösterime girdi.

Pablo Larraín tarafından yönetilen 'Maria', tüm zamanların en iyisi olarak kabul edilen efsanevi opera sanatçısı Maria Callas'ın hayatını konu edindi.

Maria Callas (1923 - 1977) REKLAM Filmde; Yunan asıllı ABD'li Maria Callas'ı Angelina Jolie, yasak aşk yaşadığı milyarder Yunan armatör Aristotle Onassis'i ise Haluk Bilginer canlandırdı.

'Maria'nın izleyici sayısı, gerek ABD'de gerekse Türkiye'de hayal kırıklığı yarattı.