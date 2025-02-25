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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri! - Galatasaray Haberleri

        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun derbideki bir pozisyon sonrası Galatasaray kulübesine yönelik "Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" sözleri tepki çekti. Galatasaray Kulübü gece yarısı, Jose Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtirken golsüz berabere biten derbi ve Mourinho'nun derbi sonrası sözleri dış basında geniş yankı buldu. İşte dış basında yazılanlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:30
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        Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park’ta karşı karşıya geldi. Dev mücadele golsüz tamamlanırken pozisyon açısınan kısır geçen maçı dış basın da beğenmedi.

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        Ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun derbi sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamalar da hem Türkiye'de hem de dış basın da gündem oldu.

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        Mourinho'nun "Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" sözleri tepki çekti. Bu sözlerin ardından Galatasaray Kulubü, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve Portekizli teknik adamı UEFA şikayet edeceğini açıkladı.

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        İşte dış basında derbi ve Mourinho ile ilgili yazılanlar:

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        İngiliz kamu yayıncısı BBC'de Galatasaray'ın Mourinho'ya yönelik ırkçılık suçlamalarına yer verilerek, "Maymunlar gibi zıpladılar" ve "Maçta Türk hakem olsa felaket olurdu" sözlerine dikkat çekildi.

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        İngiliz basın kuruluşu Sky Sports, "Galatasaray, Mourinho'yu ırkçılıkla suçladı ve işlem başlatacaklarını duyurdu. Mourinho, Galatasaray yedek kulübesi 'maymunlar gibi' zıpladı dedi" ifadelerini kullandı.

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        İspanyol Marca da Galatasaray'ın, Fenerbahçe Mourinho'ya "ırkçı beyanları" nedeniyle ceza davası açacağını yazdı. Haberde, Galatasaray'ın açıklamasına da yer verildi.

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        İngiliz basınından TNT Sports ise, berabere biten derbinin ardından Galatasaray'ın ırkçı ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını aktardı. Haberde, "Türk halkına yönelik aşağılayıcı ifadeleri ısrarla kullandığını belirtiyorlar" denildi.

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        İtalyan Calciomercato ise, Mourinho'nun "Neyse ki hakem bir Türk değildi" sözlerini paylaşarak, Galatasaray'ın Portekizli hocayı ırkçılıktan dolayı şikayet edeceğini yazdı.

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        The Sun'ın haberinde "Galatasaray, Jose Mourinho'yu 'ırkçı yorumlar' yapmakla suçladı ve Fenerbahçe teknik direktörü hakkında suç duyurusunda bulunacak" ifadeleri kullanıldı.

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        Fenerbahçe bastırdı Galatasaray direndi: Mourinho, Osimhen'in hala 6 puan gerisinde. (Corriere dello Sport)

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        Galatasaray, 30.000 polisin görev yaptığı ateşli derbide Fenerbahçe'ye karşı beraberliğe tutundu. (Foot Mercato)

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        Dünya futbolunun en ateşli rekabetlerinden biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi golsüz beraberlikle tamamlandı. Güvenlik için 30.000 polis görev yapsa da bu, tribünlerdeki gerginliğe engel olamadı. Fenerbahçe taraftarları Galatasaray taraftarlarının bulunduğu bölüme meşale fırlattı. (Globo)

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        !Hakemin odasına gitti ve ağladı!' - Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarına darbe vuran derbi beraberliği sonrası Jose Mourinho'ya Galatasaray'ın hocasından sert sözler. (Goal.com)

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        "Mourinho Türk hakeme yüklendi: 'Sen yönetseydin felaket olurdu!' " (bolanarede.pt - Portekiz)

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