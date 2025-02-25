Gülben Ergen: Wanda Nara'yı 'Yılın Kadını' seçen jüriyi merak ediyoruz

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile çalkantılı bir boşanma sürecinde olan ve sık sık L - Gante ile yaşadığı yasak ilişkiyle gündeme gelen Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde, bir ödül töreninde 'Yılın Kadını' ödülünü almak için özel uçakla Arjantin'den İstanbul'a gelmişti.

Gülben Ergen, kendisinin de yer aldığı ödül töreninde, Wanda Nara'nın 'Yılın Kadını' ödülünü almasına tepki gösterdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gülben Ergen; "Wanda Nara'yı 'Yılın Kadını' seçen jüriyi ve kriterlerini önemle merak ediyoruz" ifadelerini kullandı.