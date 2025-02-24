Wanda Nara, iki çocuğunun babası Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile yaz aylarında boşanma kararı aldıktan sonra memleketi Arjantin'e dönmüştü.

Mauro Icardi ile şu an çekişmeli bir boşanma sürecinde olan Nara, bir ödül töreni için aylar sonra İstanbul'a geldi.

Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanma davası, 11 Mart'ta görülecek.

Wanda Nara, uçağa bindiği andan itibaren İstanbul ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

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Wanda Nara, İstanbul Havalimanı'nda bir buket gülle karşılandı.

Kendisi için ayarlanan özel bir araçla restorana giden Wanda Nara, daha sonra otelinin yolunu tuttu.

Wanda Nara, otel odasında üzeri kırmızı gül yapraklarıyla süslenen yatağını da paylaştı.

Yol yorgunluğunu atmak için üzerini değiştiren Wanda Nara, ayna karşısında poz verdi.

Wanda Nara, daha sonra otel odasından çektiği fotoğrafla manzarasını gözler önüne serdi.

Wanda Nara, bu fotoğrafını da "Jet lag modu" notuyla yayımladı.

Jet lag; uzun mesafe seyahatinin neden olduğu vücudun sirkadiyen ritimlerindeki değişikliklerden kaynaklanan fizyolojik bir durum.