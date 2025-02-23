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        Haberler Magazin Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den boşanma şartları belli oldu - Magazin haberleri

        Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den boşanma şartları belli oldu

        Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den boşanmak için kızlarının velayetiyle birlikte, nakit para, İtalya'da ev ve villa talep ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 15:38 Güncelleme: 23.02.2025 - 15:53
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        Boşanma şartları belli oldu
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        Galatasaraylı Mauro Icardi ile Wanda Nara, bir hayli çekişmeli boşanma sürecinde bulunuyor.

        Yaz aylarında ayrılan, birkaç ay sonra da boşanma kararı alan Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanma davasında en çok çekişme yaşayacakları unsur, kızlarının velayeti üzerine olacak. Icardi de Nara da kızlarının velayetinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

        Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın iki çocuğu bulunuyor.

        Bu arada; Mauro Icardi de Wanda Nara da boşanmadan başka kişilerle yeni beraberliğe başladı. Icardi; şarkıcı - model - oyuncu China Suaerz ile, Nara ise şarkıcı L - Gante ile ilişki yaşıyor.

        China Suarez - Mauro Icardi

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        Mauro Icardi de Wanda Nara da beraberliklerini, her fırsatta sosyal medya hesaplarından gözler önüne serdi. Bu durumun, boşanma davasına nasıl yansıyacağı merak konusu...

        L - Gante / Wanda Nara

        Wanda Nara'nın anlaşmalı boşanmak için taleplerinin neler olduğu ortaya çıktı.

        Şöyle;

        • 500 bin dolar tazminat

        • Milano'da bir daire

        • Como Gölü kıyısında bir villa

        Mauro Icardi ile Wanda Nara, İstanbul'a geldi. Gelişleri, boşanma davasıyla ilgili değil. Icardi, Galatasaray - Fenerbahçe maçını seyretmek, Nara ise bir ödül törenine katılmak için İstanbul'a geldi.

        Mauro Icardi, evinin bahçesinin karlı fotoğrafları, Wanda Nara ise özel uçaktan fotoğraflarla İstanbul'da olduklarını duyurdu.

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        #Wanda Nara
        #Mauro Icardi
        #boşanma
        #Wanda Naranın Mauro Icardiden boşanma şartları belli oldu
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