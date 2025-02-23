Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den boşanma şartları belli oldu

Galatasaraylı Mauro Icardi ile Wanda Nara, bir hayli çekişmeli boşanma sürecinde bulunuyor.

Yaz aylarında ayrılan, birkaç ay sonra da boşanma kararı alan Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanma davasında en çok çekişme yaşayacakları unsur, kızlarının velayeti üzerine olacak. Icardi de Nara da kızlarının velayetinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın iki çocuğu bulunuyor. Bu arada; Mauro Icardi de Wanda Nara da boşanmadan başka kişilerle yeni beraberliğe başladı. Icardi; şarkıcı - model - oyuncu China Suaerz ile, Nara ise şarkıcı L - Gante ile ilişki yaşıyor.

China Suarez - Mauro Icardi REKLAM Mauro Icardi de Wanda Nara da beraberliklerini, her fırsatta sosyal medya hesaplarından gözler önüne serdi. Bu durumun, boşanma davasına nasıl yansıyacağı merak konusu...

L - Gante / Wanda Nara Wanda Nara'nın anlaşmalı boşanmak için taleplerinin neler olduğu ortaya çıktı. Şöyle; • 500 bin dolar tazminat • Milano'da bir daire • Como Gölü kıyısında bir villa

Mauro Icardi ile Wanda Nara, İstanbul'a geldi. Gelişleri, boşanma davasıyla ilgili değil. Icardi, Galatasaray - Fenerbahçe maçını seyretmek, Nara ise bir ödül törenine katılmak için İstanbul'a geldi.