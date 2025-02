Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun derbiden sonra söylediği sözlerle ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbol Takımımız ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gündemi meşgul eden bir konu üzerine bu açıklama zaruri olmuştur.

Teknik Direktörümüz José Mourinho'nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır.

Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere;

José Mourinho'nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez.

Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır.

Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. "

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında “Ahlak timsali” rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

"Ona performansı sebebiyle teşekkür etmem gerekiyor. İyi performans göstermese beni öldürürdünüz. 18 yaşında oyuncuyu böyle bir maça koyduğunuz zaman ne olacağını biliyorum. Yusuf kusursuz değil ama olacak. Varane ile kıyaslayamam şu an çünkü Varane çok şey kazandı. Onu bu yaşta Şampiyonlar Ligi'nde oynatmıştım. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu. Yusuf, üst seviye bir oyuncu. Montella'nın elinde çok fazla iyi oyuncu var ama eminim o da performansından çok mutludur."

"IRKÇILIKTAN CEZA VERMEKTEN ZORUNDALAR"

Konuyla ilgili Beyaz TV'ye konuşan Galatasaray Yöneticisi Abdullah Kavukcu, "Jose Mourinho ile ilgili gerekli her şeyi yapacağız. Resmen ırkçılık yaptı, kime maymun diyorsa açıklayacak. Sanki burası muz cumhuriyeti! Her şeyi konuşuyor, Acun da çıkıyor, onu savunuyor. Maçtan sonra hakem odasına gidiyor ve tebrik ediyor! Biz yapmadan önce TFF ırkçılıkla ilgili gerekeni yapmalı! Her şeyi yapıyorlar, sonra üste çıkıyorlar! Biz yapsak, neler yaparlardı. TFF bu konuyla ilgili bir şey yaparsa, zaten adama ırkçılıktan ceza vermek zorundalar." dedi.