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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başından vurulan diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez öldü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Başından vurulan diş hekimi öldü!

        İzmir'in Konak ilçesinde, 34 yaşındaki Mustafa Ercan'ın tabancayla başından vurarak ağır yaraladığı, 49 yaşındaki diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez, tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Mustafa Ercan'ın, daha önce ortak iş yaptığı Düşmez'in, 2 yıl önce boşandığı eşinden olan 2 çocuğunun biyolojik babaları olduğunu DNA testi sonucunda öğrendiği için vurduğunu öne sürdüğü ifadesinde yer almıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 08:20 Güncelleme: 25.02.2025 - 08:56
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        Başından vurulan diş hekimi öldü!
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        İzmir'de olay, 21 Şubat günü saat 17.00 sıralarında, Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi.

        ARALARINDA HUSUMET VARDI

        DHA'daki habere göre ağız ve diş sağlığı merkezinde diş hekimi olarak görev yapan Mehmet Emrah Düşmez'in (49) oturduğu daireye, husumetli olduğu Mustafa Ercan (34) geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        KANLI GÖRÜNTÜYÜ ANNESİNE GÖNDERDİ

        Mustafa Ercan, tabancayla Düşmez'in başına ateş etti. Mustafa Ercan, daha sonra Düşmez'in telefonunu alıp, kanlar içindeki görüntüsünü çekerek annesine gönderip, kaçtı.

        DİŞ HEKİMİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Oğlunun vurulduğunu gören anne, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmez, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timler Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Ercan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Mustafa Ercan'ın olayın ardından bir süre caddede yürüdüğü ardından da taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

        SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

        Mustafa Ercan'nın yerini belirleyen ekipler, aynı gün operasyon düzenledi. Mustafa Ercan, Konak ilçesi Basmane semtinde suç aleti tabancayla gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen Mustafa Ercan, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        HAYATA 3 GÜN TUTUNABİLDİ

        Yoğun bakımda tedavisi süren Mehmet Emrah Düşmez, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        "ÇOCUKLARIMIN BABASI" İDDİASINDA BULUNMUŞTU

        DHA'daki habere göre Mustafa Ercan'ın, daha önce ortak iş yaptığı Düşmez'in, 2 yıl önce boşandığı eşinden olan 2 çocuğunun biyolojik babaları olduğunu DNA testi sonucunda öğrendiği için vurduğunu öne sürdüğü ifadesinde yer almıştı.

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