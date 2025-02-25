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        Antalyaspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Antalyaspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü ve son maçın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.02.2025 - 13:53 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:03
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        STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadı

        HAKEM: Yiğit Arslan

        SAAT: 15.00

        YAYIN: A Spor

        Antalyaspor: Kenan, Kelven, Gerxhaliu, Erdal, Gaich, Djenepo, Petrusenko, Kaluzinski, Townsend, Mert Yılmaz, Abdurrahim Dursun.

        Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Rafa, Arroyo, Joao Mario, Semih.

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

        Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 6 puanla ilk sırada yer alıyor.

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        Antalya temsilcisi ise organizasyonda birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puanla 4. basamakta bulunuyor.

        Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

        Antalyaspor - Beşiktaş maçı ile birlikte gruptaki Kırklarelispor - Kocaelispor ve Sivasspor - Bodrum FK maçları da aynı saatte oynanıyor.

        BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

        Siyah-beyazlı takım, Onvo Antalyaspor karşısına birçok oyuncusundan yoksun çıkıyor.

        Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Emrecan Terzi'nin yanı sıra hazır olmayan Necip Uysal ve Gabriel Paulista müsabakada forma giyemiyor.

        Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi ve Ciro Immobile, Antalya kafilesinde yer almadı.

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