Antalyaspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Antalyaspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü ve son maçın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor
STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadı
HAKEM: Yiğit Arslan
SAAT: 15.00
YAYIN: A Spor
Antalyaspor: Kenan, Kelven, Gerxhaliu, Erdal, Gaich, Djenepo, Petrusenko, Kaluzinski, Townsend, Mert Yılmaz, Abdurrahim Dursun.
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Rafa, Arroyo, Joao Mario, Semih.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 6 puanla ilk sırada yer alıyor.
Antalya temsilcisi ise organizasyonda birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puanla 4. basamakta bulunuyor.
Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.
Antalyaspor - Beşiktaş maçı ile birlikte gruptaki Kırklarelispor - Kocaelispor ve Sivasspor - Bodrum FK maçları da aynı saatte oynanıyor.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER
Siyah-beyazlı takım, Onvo Antalyaspor karşısına birçok oyuncusundan yoksun çıkıyor.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Emrecan Terzi'nin yanı sıra hazır olmayan Necip Uysal ve Gabriel Paulista müsabakada forma giyemiyor.
Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi ve Ciro Immobile, Antalya kafilesinde yer almadı.