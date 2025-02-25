Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı, peki kısmi afla çıkıp suç işleyenler?

Koronavirüs döneminde açık cezaevlerinde kalan hükümlüler için getirilen ve bu kişilerin cezalarını dışarıda denetimli serbestlik kapsamında tamamlamasını sağlayan düzenlemenin genişletileceği iddia edildi. Buna göre 31 Temmuz 2023'ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlikle dışarıda tamamlayacak.

Pandemi döneminde yaklaşık 100 bin hükümlünün tahliye edildiği düzenlemeyle ilgili son günlerde peş peşe açıklamalar geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, geçtiğimiz pazar günü yaptığı paylaşımda, "Yeni bir düzenleme yapılarak suç tarihi esas alınmalı, bu adaletsizlik ortadan kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.

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Yıldız, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "COVID-19 salgını sırasında Temmuz 2023’te çıkarılan Denetimli Serbestlik Düzenlemesi'nin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dair tartışma hiç bitmedi. Beni her gün ama her gün yüzlerce kişi arıyor. Yapılan düzenleme, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanların, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz etmelerini sağladı. 31 Temmuz 2023 öncesinde cezası kesinleşmiş olanları kapsayan bu düzenleme aynı tarihten önce suç işleyip de cezası kesinleşmemiş olanları kapsamadı. TBMM'de defalarca dile getirdiğimiz gibi; aynı cezayı alan iki kişiden birinin cezası 31 Temmuz 2023 öncesi kesinleşti, diğerinin ki kanun yollarında yapılan gecikme sebebiyle kesin hüküm halini alamadı. Kanun yollarında meydana gelen gecikme nedeniyle hüküm özlüye izafe edilecek bir kusur var mı? Yeni bir düzenleme yapılarak, suç tarihi esas alınmalı, eşitlik ilkesine de aykırı olan bu adaletsizlik ortadan kaldırılmalı."

"DÜZENLEME İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre de kısmi af düzenlemesi için hazırlık yapılmaya başlandı. Buna göre, pandemi döneminde açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz edilmesini öngören düzenlemenin kapsamı genişletiliyor. Meclis gündemine gelecek yargı paketine önerge ile eklenmesi beklenen düzenleme kabul edilirse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlayacak.

YAKLAŞIK 100 BİN HÜKÜMLÜ TAHLİYE EDİLDİ

Pandemi döneminde getirilen düzenlemeyle yaklaşık 100 bin hükümlü açık cezaevlerinden tahliye edildi. Yasada, terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlar kapsam dışında bırakıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen izinler de birkaç kez uzatıldıktan sonra 31 Temmuz 2023 tarihinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaklaşık 2 yıl önce yaptığı açıklamada, "31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir" ifadelerini kullandı.