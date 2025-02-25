Spor yazarları Galatasaray-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı ve rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbiyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve 0-0 sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı.
"OKAN BURUK VE MOURINHO SONUÇTAN MUTLU"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Galatasaray adına bir puan yeterliydi. O açıdan bakıldığında Okan Buruk ve futbolcular mutlu. Puan farkını korudular. Sahalarında ezeli rakiplerine gol şansı vermediler. Fenerbahçe normalde kazanmak isteyen taraf olmalıydı. Fakat, Mourinho kaybetmeyelim düşüncesini sahaya yansıttı. Yaptığı değişiklikler bunun göstergesi oldu. Elinde iyi oyuncular olmasına karşın statik oyundan vazgeçmedi. Risk almadı. Bir puana razıydı. Hatta sonuçtan mutlu oldu.
"0-0 OLMASI SÜRPRİZ DEĞİL"
Uğur Meleke (Hürriyet): Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde sıkça gördüğümüz bir senaryoya şahit olduk yine dün: Kaygılar hayalleri boğdu. Umuttan çok bir endişe derbisi izledik Seyrantepe’de. Kaygının bu kadar baskın olduğu bir 90 dakikanın sonunda neticenin de 0-0 olması sürpriz değil.
"MOURINHO KAZANMAK İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPMADI"
Güntekin Onay (Hürriyet): Mourinho kazanmak için hiçbir şey yapmadı, Okan Buruk ise riske girmedi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin 90 dakikası sona erdiğinde iki takım da 0-0’lık skordan mutlu oldu. "Bu yarış böyle devam etsin, biz bir şekilde Anadolu takımlarını zaten yeniyoruz. Derbide birbirimizi fazla hırpalamayalım" düşüncesiyle oynadılar. Hadi Okan Buruk’un takımı 6 puan önde, ikili averajla birlikte 7 puanlık bir avantajı var.
"VINCIC LEMINA'NIN KOLUNU GÖRMEDİ"
Attila Gökçe (Milliyet): Diplomatik taktiklerden biri avantajlı ise anlaşma masasından çözümsüzlükle kalkabilir. Galatasaray da öyle yaptı. Statükoyu korudu altı puan farka toz kondurmadı.Sloven konuk hakem Slavko Vincic maçı tartışmasız bir sadelikle yönetti. Soğukkanlı, titiz ve inandırıcıydı. Fenerbahçe’nin korner atışında Lemina’nın koluna çarpan topu Vincic göremedi. Fenerbahçeliler penaltı uyarısı beklediler ama, o pozisyon yoruma açık olduğu için VAR karışmadı.
"SENARYOYU YAZAN DA YÖNETEN DE MOURINHO"
Bülent Timurlenk (Sabah): G.Saray'ın sahasında bir isabetli şut atıp, korner bile kullanmadığı maçın senaryosunu yazan da yöneten de Jose Mourinho'dur. İstediğini alıp almadığını gelecek haftalar gösterecek ama bir futbol gerçeği, Galatasaray'ın 2025 yılında derbi/büyük maç kazanacak kadar futbol oynamadığı... Derbinin en iyileri Lemina ve Fred...
"G.SARAY'IN OYUNUNU NORMAL KARŞILAMAK LAZIM"
Ali Gültiken (Sabah): Galatasaray zaten 6 puan farkla maça başladı. Bu maçın berabere bitmesiyle beraber ikili averajda da öne geçti. Bu da 7 puan demek. O yüzden G.Saray'da Okan Hoca'nın seçtiği bu oyunu normal karşılamak lazım. Şampiyonluktaki en önemli rakiple puan farkına bir de averaj üstünlüğünü ilave ettiğinde gecenin kazananı olarak devam etti. F.Bahçe açısından da kaybetmeden hâlâ yarışın içinde olması önemliydi.
"KISIR DÖNGÜ DEĞİŞMEDİ"
Ömer Üründül (Sabah): Fenerbahçe'nin deplasmanda öncelikle takım savunmasına özen göstereceği doğal bir durumdu. Galatasaray da 6 puanlık farkla önde olduğunu düşünerek savunma güvencesini ön plana çıkarıp kendi evinde alışılmış dışı kontrol futbolu oynayınca ilk 45 dakika karşılıklı sıfır pozisyonla geçti. İkinci yarıda biraz hareketlenme varsa da yine kısır döngü değişmedi.
"İKİ TAKIMIN DA İSTEDİĞİ OLDU"
Cem Dizdar (Fanatik): Galatasaray gol tehlikesi yaratamazken, ki korner ya da isabetli şut da atamadı, ağırlıklı olarak Przemyslaw Frankowski’nin rakip kaleci İrfan Can Eğribayat’ı "çalıştırdığı" ortalara bel bağlar görüntüdeydi. Topa daha az temas eden ve "beklemede kalan" Fenerbahçe ise sadece fırsat bekliyor gibiydi. Onlar da korner ya da isabetli şut atamamışlardı. Neticede iki teknik adamın da istediği oldu ve maçın süresi tek devreye indi.
"TÜRK HAKEM OLSAYDI..."
Banu Yelkovan (Hürriyet): Maçta sarı kırmızılılarda Lemina, sarı lacivertlilerde Yusuf ve Kostic öne çıkan isimlerdi. İkinci yarı ilk yarıya göre daha net pozisyonlara sahne oldu. Maçın son 10 dakikasına girerken topla oynama oranı yüzde 62’ye 38 ev sahibinde, toplam şut ve pozisyon üstünlüğü Fenerbahçe’deydi. Peş peşe değişikliklerle temposu artan ve son anları büyük heyecana sahne olan, Türk hakem olsa birkaç kart ve penaltısı fazla olması maalesef muhtemel maçtan gol sesi çıkmadı.
"SKOR G.SARAY'A YARADI"
Osman Şenher (Milliyet): Bu skora hiçbir Galatasaray taraftarı üzülmedi. Evet Fenerbahçe daha derli toplu oynadı. Skoru lehine çevirmek için rakip kaleye daha çok gittiler. Yüzde yüz bir gollük pozisyonda da Muslera’nın yumrukları Galatasaray açısından puan alınan kurtarıştı.