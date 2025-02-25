Spor yazarları Galatasaray-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

"İKİ TAKIMIN DA İSTEDİĞİ OLDU"

Cem Dizdar (Fanatik): Galatasaray gol tehlikesi yaratamazken, ki korner ya da isabetli şut da atamadı, ağırlıklı olarak Przemyslaw Frankowski’nin rakip kaleci İrfan Can Eğribayat’ı "çalıştırdığı" ortalara bel bağlar görüntüdeydi. Topa daha az temas eden ve "beklemede kalan" Fenerbahçe ise sadece fırsat bekliyor gibiydi. Onlar da korner ya da isabetli şut atamamışlardı. Neticede iki teknik adamın da istediği oldu ve maçın süresi tek devreye indi.